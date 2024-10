Rolando Ochoa generó controversia en redes al asegurar que en Colombia no se apoya al nuevo vallenato

Rolando Ochoa causó controversia al asegurar que en Colombia no se apoya en nuevo vallenato - crédito @rolandismopuro/Instagram

Rolando Ochoa encendió las redes sociales al dejar una pulla en su cuenta oficial de X donde mencionó que en Colombia sí existe música nueva y talentos emergentes, pero no se apoyan como se merecen.

Según el reconocido acordeonero que acompañó la carrera del fallecido Martín Elías Díaz, no es que no existan cantantes nuevos en el vallenato, sino que a estos no se les da la difusión necesaria para que suenen en la radio y tengan más espacios en festivales y eventos masivos.

