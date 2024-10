Inés María Zabaraín reveló cuáles eran los regaños y correcciones que le hacía Gabriel García Márquez en el noticiero QAP

Inés María Zabaraín y lo que le enseñó Gabriel García Márquez - crédito @inesmariazabarain/IG

Inés María Zabaraín es una de las periodistas más queridas por los colombianos y con más trayectoria, ha dejado una huella en la televisión nacional con su presencia en varios noticieros a lo largo de su carrera, pues ha estado en la pantalla chica desde que empezaron a crearse estos formatos.

Actualmente, es una de las figuras principales en Noticias RCN, pero estuvo en Caracol Televisión y en el noticiero CM& informando a los colombianos por varios años.

Sin embargo, muchos de sus seguidores la recuerdan por su paso en el emblemático Noticiero QAP, un informativo que marcó una época en la televisión colombiana y que estuvo al aire entre 1992 y 1997. Es recordado no solo por su estilo periodístico innovador, sino también porque entre sus propietarios estuvo el Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, un personaje que terminó convirtiéndose también en un mentor para varios periodistas, entre ellos Zabaraín.

Inés María Zabaraín estuvo en el Noticiero QAP cuando lo dirigió Gabriel García Márquez - crédito inesmariazabarain / Instagram

En una reciente entrevista para el pódcast Menopáusicas ¡y qué!, la periodista samaria compartió cómo fueron sus primeros años en la televisión y de qué manera la influencia de García Márquez fue crucial en su desarrollo profesional.

Según Zabaraín, su cercanía con ‘Gabo’ y su esposa, Mercedes Barcha, la marcaron profundamente y la ayudaron a crecer tanto en lo personal como en lo profesional. En la conversación, reveló algunos detalles inéditos sobre las correcciones que el afamado escritor le hacía cuando ella presentaba la sección de entretenimiento en QAP.

“Era una bendición, era maravilloso. Uno estaba en su escritorio escribiendo su nota y entraba ‘Gabo’, imagínate tener esa ventaja en la vida, y se le sentaba a uno y preguntaba: ‘¿Qué estás escribiendo?’ y uno le decía: ‘Mira, tengo esta nota’ y él: ‘Para, a ver. Ponle esto, ponle esto, haz esto’, casi todo era agregado. ‘Gabo’ entraba y te daba consejos”, empezó contando Inés María Zabaraín.

A pesar de que Inés María conoció a García Márquez cuando estaba empezando a incursionar en la televisión, su relación perduró hasta fuera del trabajo, después de muchos años siguieron teniendo comunicación y se mostraron siempre muy cercanos.

“Yo tuve la gran fortuna de seguir mi relación con ‘Gabo y con Mercedes hasta sus últimos días”, confirmó Zabaraín.

Inés María Zabaraín tuvo una buena relación con Gabriel García Márquez dentro y fuera del Noticiero QAP- crédito @inesmariazabarain/IG

Su conexión fue buena y fuerte desde el comienzo, de hecho, fue García Márquez quien, con su característico humor y exigencia, le señaló a la periodista uno de sus puntos débiles en la dicción, lo que la ayudó a mejorar su estilo frente a las cámaras.

“Yo empecé a presentar los clips de QAP, yo llegué a presentar farándula, entonces esto era los viernes y yo armaba toda mi sección y yo la presentaba en mi escritorio, así sentada con mi computador, no era con la pierna cruzada ni nada, era sentada normal con mi computador. ‘Gabo’ me oía, veía y me decía: ‘Yo soy costeño y no te entiendo nada’, y yo: ‘¡Anda!’. También me decía: ‘Te voy a poner un profesor, no te entiendo y tú tienes que hablar más claro’”, reveló la presentadora.

De acuerdo con Inés María, el problema era el acento y la falta de vocalización que tenía ella en ese momento, todavía era muy costeña para Gabriel García Márquez y necesitaba que explicara mejor las noticias, de tal forma que el público le pudiera entender y conectarse.

Ella fue consciente de la situación, pues se comía las ‘S’, según contó, así que se preparó y llegó el día en el que le tocó dejar la sección de entretenimiento y hacer la cobertura del fallecimiento de Pablo Escobar, un evento que marcó la historia del país y el de ella en su profesión.

Inés María Zabaraín trabajó con Gabriel García Márquez en el Noticiero QAP y estos fueron los consejos que recibió - crédito @menopausicasyque/IG

“El día que murió Pablo Escobar, como gran cosa, los noticieros eran de media hora y ese día el noticiero se hizo de una hora (ella lo presentó). Y en el momento en el que se termina esa hora, sonó el teléfono, teníamos un teléfono colgado en la parte de abajo del escritorio, ahí en el set, entonces bueno yo dije: ‘Feliz noche, quedamos QAP’ y ‘ring’, yo contesto. Lo primero que me dijo fue: ‘¿Quién te enseñó a hablar?’”, confesó Inés María Zabarín respecto a lo que aprendió tras trabajar al lado de Gabriel García Márquez.