Identifican a pareja de mayordomos asesinados en medio de un aparente hurto en finca de Bolívar

La pareja fue asesinada en plena madrugada - crédito Fotocomposición Infobae (Policía Nacional - Redes sociales)

Un macabro hecho violento se registró en la madrugada del domingo 13 de octubre tras el asesinato de una pareja de novios, en el corregimiento de Malagana, municipio de Mahates (Bolívar), en hechos relacionados con un posible hurto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las víctimas fueron identificadas como Renis Johana López Morales y Luis Alfonso Blanco Taborda, dos jóvenes de 22 y 25 años de edad, que hacía cinco meses habían comenzado a convivir en pareja. Sin embargo, surgió la oportunidad de cuidar y administrar una finca en dicho sector, propuesta que fue aceptada sin pensarlo dos veces, debido a que trabajar como mayordomos les serviría para ahorrar en gastos en la etapa de relación que estaban atravesando.

Los jóvenes fueron atacados a cuchillo por al menos cuatro hombres - crédito iStock

Solo transcurrieron diez días para que llegara el 13 de octubre, y la tranquila madrugada fuera interrumpida por un ruido extraño que se escuchó en la parte trasera de la vivienda a eso de las 4:00 a. m.

Según cuentan algunos habitantes, a esa hora la pareja salió de su lugar de descanso a observar de dónde provenía el ruido, momento en que habrían encontrado un grupo de al menos cuatro delincuentes que se pretendían robar algunos artículos de la finca. Ante esta sorpresiva presencia, la pareja no reaccionó de manera violenta, ni mucho menos se resisitieron al hurto, sin embargo, ambos fueron atacados despiadadamente a puñaladas.

“Lo que creemos es que mi hermana y su compañero sintieron ruidos extraños y salieron a ver qué sucedía. Al ver a los tipos que estaban robando, los mataron con cuchillos. Mi hermana y su pareja no tuvieron tiempo de defenderse, ellos salieron solo a ver qué era esa ruido; ni siquiera le pusieron malicia, porque no salieron armados y los mataron indefensos”, explicó el hermano de López Morales a El Universal.

A la joven de 22 años le habrían propinado por lo menos 12 heridas con arma blanca, seis en el pecho, dos en el tórax y las demás en sus brazos. Mientras que a Blanco Taborda le propinaron 13 puñaladas. nueve en el tórax, dos en el cuello y dos en su cara.

Los jóvenes fueron atacados en más de 11 ocasiones - crédito Freepik

El violento robo habría quedado constatado por el televisor de 32 pulgadas y una motosierra que faltaban en la vivienda, sin contar que, según el propietario de la finca, ni él ni los jóvenes tenía algún tipo de problema con otras personas: “Según la información aportada el dueño de la finca, los administradores no tenían problema con nadie, el señor era evangélico. Posible hipótesis de las muertes sería por el hurto de los elementos de la finca, el cual se realizó”, según se lee en el reporte policial, citado por el medio.

De acuerdo con las versiones de algunos habitantes del corregimiento, los asesinos serían habitantes de la zona, y al reconocer a los jóvenes, que eran oriundos del lugar, optaron por matarlos para evitar testigos del robo. “Eran unos muchachos sanos, sin vicios, dedicados a cuidar fincas en esta región. Unos jóvenes que apenas estaban comenzando a vivir. Nacieron y crecieron acá, por eso toda la población está conmocionada”, apuntó un hermano de la joven asesinada.

En redes sociales, allegados también han expresado su cariño hacia los fallecidos: “Me duele al pensar tu angustia en ese preciso momento; me duele solo de pensar el dolor que sentías; me duele pensar que tu frágil cuerpo ya no podía más; me duele pensar como rogabas que ya no más. Me duele pensar que gritaste muchas veces y nadie pudo ayudarte”.

Alcaldía solicita a los habitantes colaboración en la búsqueda de los asesinos - crédito Colprensa

Este hecho también fue repudiado por la alcaldía de Mahates, donde solicitan a los habitantes información certera que permita dar con los responsables del doble asesinato: “Invitamos a todos los ciudadanos a denunciar cualquier información que pueda contribuir a las investigaciones. La colaboración de la comunidad es fundamental para evitar que la violencia continúe afectando nuestra tranquilidad. Recuerden que las denuncias son completamente confidenciales y pueden marcar la diferencia para que hechos como este no se repitan”, sentenció la alcaldía del municipio.