Colombiana en España murió tras ser mordida por un hámster al que tenía como mascota

La muerte de una colombiana de 38 años en el municipio de Villa Real, provincia de Castellón, es un misterio en la prensa española, luego de que sus hijos informaran que se debió a la mordedura de un hámster.

Si bien este último es un detalle que no consta en la información difundida por los servicios de emergencias, sí fue lo que obligó a la mujer a desplazarse de urgencia a un hospital, sobre las 10:30 de la noche del viernes 11 de octubre.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) informó que solicitaron su intervención para tratar a la colombiana, que se enfrentaba a un paro cardiorrespiratorio, pero, lamentablemente, no alcanzaron a llegar, debido a que se desplomó a contados metros del centro médico de Carinyena.

Los que sí alcanzaron a tratarla fueron los del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU); sin embargo, un shock anafiláctico, según la prensa española, habría logrado arrebatarle la vida, con todo y que estuvieron aplicando técnicas de reanimación pulmonar avanzada, durante un rato.

Su muerte fue declarada minutos más tarde y oficiales de la Policía regional y la Policía nacional acordonaron la zona y colocaron una carpa para privacidad de la familia, hasta el levantamiento del cuerpo sobre la 1:00 de la madrugada.

La víctima deja dos hijos, de 11 y 17 años, que presenciaron su ardua batalla contra la reacción alérgena que habría desencadenado la mordedura. Aunque esta información aún tendrá que ser verificada con la autopsia.

¿En qué casos la mordedura de Hamster podría conducir a la muerte de un ser humano?

Según el estudio Guidelines for management of animal bites o Recomendaciones para el manejo de mordeduras ocasionadas por animales (en español) del Comité de Infecciones Emergentes, Sociedad Chilena de Infectología: “La mordedura producida por hámster tiene riesgo de tétanos pero no de rabia. Esta mordedura puede producir reacciones anafilácticas graves, en Japón se han descrito varios casos; el alergeno responsable de esta reacción se encuentra en la saliva del animal y está en etapa de identificación”.

Estudiante colombiana relata su experiencia con animales peligrosos en Australia

Matu Salazar, una estudiante colombiana de intercambio en Australia, ha compartido sus impresiones sobre la fauna del país, destacando las precauciones que deben tomarse ante los animales peligrosos. Durante una charla en su universidad, le advirtieron sobre las especies que pueden encontrarse en áreas residenciales.

Salazar comentó con humor la advertencia recibida: “Conclusión: aquí en Australia todo te puede matar”. Aunque no recuerda los nombres exactos de los animales, describió varios reptiles y aves que representan un posible riesgo, incluyendo serpientes venenosas y no venenosas, que, aunque peligrosas, “jamás podrían incluir a un ser humano en su dieta” debido a su tamaño, generalmente inferior a metro y medio.

Entre los reptiles mencionados está un varánido, un pariente del dragón de Komodo, que se acerca a las viviendas atraído por el olor de la carne en los asados, una actividad común en Australia. Además, las aves también pueden representar una amenaza, especialmente las urracas canoras, que durante la época de anidación en marzo atacan a los humanos, apuntando a los ojos, lo que ha causado incidentes graves, incluyendo la pérdida de la vista en algunas personas.

A pesar de los riesgos, la estudiante subraya que estos animales no tienen como objetivo a los humanos: “Así existan animales peligrosos en Australia, la verdad es que no tienen en la mira a los humanos. Un animal de estos jamás va a atacar a una persona si esta no le ha hecho nada. La moraleja más grande es nunca meterse con los animales salvajes, porque así no se meterán contigo”.