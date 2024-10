Catherine Siachoque reveló la frase que está prohibida en su casa: “Cada pareja tiene sus reglas, la nuestra es así y no se toca”

Catherine Siachoque habló del tema que no se toca en su relación - crédito @soyvaroni/Instagram

La exitosa pareja de actores Catherine Siachoque y Miguel Varoni se ha convertido en una de las relaciones más estables de la televisión colombiana, lo que ha despertado la curiosidad de varios internautas por “el secreto de una relación estable y duradera”.

Fue por eso que en medio de una entrevista para el pódcast de los creadores de contenido, Mauricio Mejía y Pollito Tropical, la actriz confesó que una de las reglas inquebrantables dentro de su relación es que tiene prohibido hablar de divorcio como una amenaza, pues aseguró si lo hablan se hace.

“En mi casa existe esa regla: el día que alguno diga que nos divorciamos, se hace; en la casa no se puede tocar esa palabra, eso no se toca. Podemos estar peleando sobre algo, pero eso no se dice, ni nadie se va a dormir fuera de la casa”, explicó la actriz.