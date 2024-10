Petro explotó contra Estados Unidos por conflicto en Medio Oriente: “Tratan de demostrar que pueden dominar cualquier rebeldía”

Gustavo Petro aseguró que el conflicto en Medio Oriente tendrá consecuencias apocalípticas para el mundo - crédito Presidencia Colombia/US Goverment

El 7 de octubre de 2023 se intensificó el conflicto árabe-israelí, luego de que el grupo terrorista Hamás atacó a los asistentes del festival de música electronica Tribe of Nova, que se llevó a cabo en el desierto de Negev, una región alejada del sur de Israel.

La ofensiva dejó a cientos de personas muertas, por lo que el Estado de Israel decidió responder con violentas arremetidas en la franja de Gaza para defender sus intereses y dar de baja a los responsables de este acto terrorista.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Uno de los principales opositores del conflicto que se vive en Medio Oriente es el presidente de la República, Gustavo Petro, que en reiteradas ocasiones ha abogado por el fin de los ataques en la franja de Gaza. Por lo que ha congelado las relaciones con el estado liderado por Benjamín Netanyahu, promulgando decretos que prohíben las relaciones comerciales, como la exportación de carbón, y el retiro de la embajada de Israel en Colombia.

A más de un año del recrudecimiento de la guerra árabe-israelí, el jefe de Estado aseguró en sus redes sociales que lo que acontece en ese territorio “no es solo un conflicto de décadas entre palestinos, los dueños del territorio, y los israelíes que los europeos ingleses llevaron a su colonia, vergonzantes del tratamiento genocida que Europa le dio a los pueblos judíos, sino un experimento del poder mundial contra un pueblo del sur”.

El jefe de Estado aseguró que el objetivo de la guerra entre Israel y Palestina es probar el poderío militar estadounidense - crédito @petrogustavo/X

Bajo la misma línea, el primer mandatario cuestionó la participación directa de Estados Unidos en el conflicto del Medio Oriente. A su juicio, el Gobierno de Joe Biden es el líder de dicho experimento cuyo objetivo es mostrar al mundo la capacidad bélica del país norteamericano.

“El experimento trata de demostrar que el poder militar de EE. UU., Europa e Israel pueden dominar cualquier rebeldía del mundo pobre”, se lee en su cuenta de X.

En ese sentido, explicó las consecuencias que tendría el conflicto a nivel mundial, asegurando que el uso de armas químicas y explosivas tiene un impacto directo en el medio ambiente, en especial, en el sur del mundo.

“Saben que la crisis climática insurreccionará todo el sur, porque no es producida por el sur, pero sufrirán peor las consecuencias, y se alistan a una barbarie global donde morirá la democracia. Es la barbarie de la plutocracia global que se niega a frenar la economía fósil donde basa su riqueza”.

Así las cosas, el gobernante de los colombianos sostuvo que la única manera de evitar un futuro apocalíptico a nivel global es garantizar la unión entre todas las naciones del mundo.

“Otro mundo es posible, claro, pero dependerá de la unión de todos los pueblos excluidos y los pueblos progresistas del norte”, explicó Gustavo Petro.

Rifirrafe entre Petro y funcionaria de EE. UU. por crisis en Medio Oriente

Gustavo Petro siguen siendo uno de los opositores más notables de la guerra en Medio Oriente - crédito Presidencia - Freepik

Esta no es la primera vez que el presidente de la República se pronuncia en contra del conflicto de Medio Oriente, el 21 de septiembre de 2024 comparó los campos de exterminio nazis con los ataques de Israel en Gaza.

Frente a las declaraciones de Petro, la enviada especial de EE. UU. para el Monitoreo y el Combate al Antisemitismo, Deborah Lipstadt contestó vía X, asegurando que las palabras del primer mandatario impulsaban el odio hacia los judíos.

“La retórica continua del presidente Gustavo Petro normaliza el antisemitismo. No podemos aceptarlo, no podemos tolerarlo. Debemos condenar estas narrativas dañinas”, se lee en la publicación.

Gustavo Petro rechazó las acusaciones de la funcionaria - crédito @petrogustavo/X

Como es habitual, el jefe de Estado utilizó la misma red social para contestarle, negando los señalamientos. “Yo no soy antisemita, no confunda y respete. No soy antijudío, creo en la libertad de cultos y si hubiera nacido en esa época, hubiera dado mi vida en la resistencia armada contra los nazis”, aseguró.