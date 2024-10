Frustran intento de atraco a sede del Banco Agrario en Barranquilla: 5 personas capturadas

Delincuentes habrían hecho un hueco para entrar a las instalaciones del banco - crédito X/Banco Agrario

En la mañana del domingo 13 de octubre de 2024, miembros de la Policía Nacional de Barranquilla, detuvieron a cinco personas en inmediaciones de una sede del Banco Agrario en el sur de Barranquilla. Los hechos ocurrieron en la calle Murillo con carrera 45-46, cuando, según la información preliminar de la entidad, los sujetos fueron apresados por intentar robar una gran suma de dinero del banco entrando a través de un hueco que habían abierto. La activación de la Policía y el guarda de seguridad de esta sede, impidieron que los delincuentes lograran cometer el hurto.

Dada la publicación hecha por la fuerza de seguridad, testigos afirmaron que los delincuentes habían alquilado un local vecino a la sede del banco y que desde allí habían hecho un hueco con el fin de entrar, robar el dinero y huir por este espacio. Una vez adentro del espacio alquilado, comenzaron a realizar movimientos que llamaron la atención del guarda de seguridad, que se comunicó con la Policía mientras los desconocidos intentaban forzar los materiales que separaban las estructuras.

Agentes se dirigieron al lugar de los hechos y minutos más tarde dieron con la captura de los hombres en flagrancia mediante la modalidad de ventosa. A momento de publicado el artículo no se han pronunciado, pero por indicaciones previas, tanto agentes como funcionarios de Banco Agrario se encuentran realizando revisión de cámaras.

En la segunda semana de octubre de 2024, se han registrado tres ataques a diferentes sedes del banco - crédito Colprensa

Una semana de ataques contra el Banco Agrario

Este hecho se suma a los ocurridos el 8 de octubre de 2024, cuando agentes armados de las disidencias de las Farc atracaron en horas de la mañana a dos sedes del Banco Agrario en Corinto y Caloto, Cauca.

En el primero de los ataques, integrantes de la estructura ‘Dagoberto Ramos’ llegaron fuertemente armados en camionetas blindadas, ingresaron a la sede del banco en Corinto y robaron dinero.

Por otra parte, en el municipio de Caloto lograron robar alrededor de $15.000.000 (quince millones de pesos). Según el alcalde de Caloto, Oscar Cifuentes, las disidencias atacaron a unidades de la Fuerza Pública.

Las estructuras delincuenciales han robado alrededor de $30.000.000 en los ataques consumados en contra del Banco Agrario en el segundo semestre de 2024 - crédito red social X

Dos días después, el 10 de octubre de 2024 en Convención, Norte de Santander, donde delincuentes entraron armados a una sede del Banco Agrario e intimidaron a los guardias de seguridad y demás empleados del banco para llevarse alrededor de $20.000.000 (veinte millones de pesos). Según publicó La Opinión los atacantes llevaban prendas de funcionarios eléctricos antes de ingresar a la sede y robar a los presentes.

Estos delitos se cometen en tiempos donde el Gobierno nacional transfiere dinero de apoyo a familias de estratos uno y dos para zonas rurales y urbanas de escasos recursos a lo largo y ancho del país en uno de sus “programas sociales”.

Ante estos ataques el gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, lamentó los hechos y pidió a las estructuras que detuvieran los hechos en contra de la población: “Llevándose la plata de los diferentes subsidios de la población, esto no es un buen mensaje, en el Cauca no nos detendremos, no nos cansaremos de decirle a los violentos, paren ya”.

En diversas ocasiones han atacado sedes del banco mediante la modalidad de Ventosa - crédito La Voz del Catatumbo (Facebook)

Recientemente, en zonas como Silvia y El Plateado, ambos municipios del Cauca, se presentaron enfrentamientos entre unidades del Ejército Nacional y grupos armados ilegales, luego de que integrantes del ELN atacaran a la población civil ad portas del inicio de la COP 16 que se llevará a cabo en este departamento del país. Un equipo liderado por el ministro de Defensa hizo presencia en el lugar de los hechos para determinar las acciones a llevar por parte del Estado en esta acción que pretende recuperar el control del territorio por parte del Estado.