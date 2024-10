Detalles inéditos: Fiscalía mostró imágenes de cómo se llevó a cabo el crimen del cuerpo abandonado entre un colchón en Bogotá

Los dos sujetos, según la Fiscalía, estaban al servicio del Tren de Aragua en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá - crédito Fiscalía General de la Nación

La audiencia en contra de Germán Lisandro Muñoz Silva, alias La Firma; y Kevin Andrés Romero Jaramillo, alias El Peluquero, señalados por la Fiscalía General de la Nación de haber participado en un crimen que habría incluido tortura, y que terminó con el hallazgo de un cuerpo envuelto entre un colchón en una calle de la localidad de Kennedy, reveló detalles de cómo estos dos criminales llevaron a cabo su macabro plan.

Los hechos se cometieron en principio en una barbería ubicada en una de las calles del barrio Patio Bonito, situado al suroccidente de Bogotá. Allí habrían torturado a un hombre de 25 años de nacionalidad extranjera, que luego de ser asesinado dentro del establecimiento fue dejado en vía pública por un carretero contrataron ‘La Firma’ y ‘El Peluquero’.

Todo esto transcurrió entre la noche del domingo 22 y la madrugada del lunes 23 de septiembre de 2024, de acuerdo con las fechas que aparecen en los registros de los videos de cámaras de seguridad que fueron recopilados por parte de los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

El cuerpo fue hallada la mañana del lunes 23 de septiembre de 2024 - crédito redes sociales

Los agentes de criminalística hicieron el levantamiento del cuerpo a pocos metros de un centro comercial ubicado cerca a la glorieta de El Tintal, por la avenida Ciudad de Cali con Las Américas. La mañana de ese lunes, cuando apenas se iniciaba la jornada semanal para muchas personas, un ciudadano que iba para su trabajo fue quien alertó del macabro hallazgo a los agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog).

Desde ese momento iniciaron las pesquisas que pocos días arrojaron resultados contundentes, que dieron con la captura de los dos delincuentes, que según lo que informó el ente investigador, estaban al servicio de la organización criminal transnacional el Tren de Aragua, cuya fundación se dio en Venezuela.

En los videos de cámaras de seguridad que recopiló la Fiscalía quedaron los rostros de alias La Firma y El Peluquero, además del carretero contratado y su hermano, y la ruta que hicieron desde el momento en que recogieron el cuerpo de la barbería, situada en un inmueble del barrio Patio Bonito - crédito Fiscalía General de la Nación

Los detalles de la tortura y homicidio en barbería de Patio Bonito

Los pormenores que dejó la audiencia en contra de Germán Lisandro Muñoz Silva, alias La Firma; y Kevin Andrés Romero Jaramillo, alias El Peluquero, dejaron sin argumentos a los dos criminales, quienes a pesar del cotundente material probatorio, no aceptaron cargos por los delitos de homicidio, tortura, ocultamiento de pruebas y tráfico de drogas.

En medio de la diligencia judicial que se llevó a cabo de manera virtual, y con el fin de acusar a los dos sujetos por el crimen, la fiscal de la Unidad de Vida de la secciónal Bogotá, Edna Milena Arias, explicó que estos dos hombres “al parecer integran una banda dedicada a la venta de estupefacientes en la zona de Patio Bonito y la comisión de homicidios sistemáticos por ajuste de cuentas, entre ellos, pierde la vida una persona de género masculino”.

Luego de asesinarlo lo abandonaron en vía pública, pero esta labor se la encomendaron a un carretero, al que amenazaron con matarlo si no hacía lo que le estaban pidiendo. El hombre no tuvo más remedio que hacerlo. “Lo suben a la carreta y le piden al señor J.A. Velandia Parra que se lo lleven. El señor J. la pide a su hermano que lo ayuden, que lo van a matar, que coja la carreta entre los dos y que no pregunte nada”.

El recorrido del hombre junto a su hermano quedó captado entre el material fílmico, y esto permitió trazar la ruta que hicieron desde la barbería hasta la zona próxima a un canal de aguas situado entre los límites de los barrios El Tintal y Patio Bonito. Además de los dos hombres que llevaron la carreta, en las cámaras también aparecieron caminando Muñoz Silva y Romero Jaramillo.

Este video fue clave en la elaboración de la ruta que utilizó el carretero contratado a las malas por parte de alias La Firma y El Peluquero para que arrojara el cuerpo. Para esto tuvo que pedirle la ayuda a su hermano, quien aparece caminando junto a él - crédito Fiscalía General de la Nación seccional Bogotá

Intentaron borrar el rastro del crimen dentro de la barbería

Además de los testimonios y los videos, la inspección que se hizo en principio de la barbería, que pasaba inadvertida en una de las calles de este sector, demostró que este lugar se utilizaba para cometer crímenes y tortura por parte de ‘Los Colchoneros’, quienes también hacían trabajos para el Tren de Aragua, por lo que no se descarta que más crímenes puedan estar ligados a este vínculos entre las dos empresas criminales.

En medio de la audiencia, la fiscal Arias también hizo referencia a los hallazgos de rastros de sangre que se encontraron dentro de la barbería, que según el registro fotográfico que presentó la Fiscalía, daba en apariencia que el lugar estaba impecable, pero como se suele mencionar en las series sobre equipos de investigadores forenses que resuelven casos, ”no hay crimen perfecto”.

Tras efectuar en el laboratorio de biología forense las pruebas pertinentes del ADN de la sangre, el resultado dio positivo. En esta parte de la diligencia, la funcionaria de la Fiscalía mencionó: “recuerdo que este es el inmueble (la barbería) en el que el testigo señaló que habían sacado el cuerpo de la víctima.

Las pruebas hechas por los investigadores del CTI de la Fiscalía evidenciaron que los criminales intentaron ocultar los rastros de sangre dentro de la barbería - crédito Fiscalía General de la Nación

Pese a no declararse culpables, los dos hombres fueron enviados a una cárcel mientras el proceso sigue con el objetivo de dictarles condena, no sin antes confirmar que no tengan relación con más casos en la zona presentados durante los últimos, y bajo las mismas circunstancias: cuerpos embolsados arrojados en las calles.