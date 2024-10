Caso de Dilan Santiago ocurrido hace ocho meses sigue sin resolverse: autoridades continúan buscando a su asesino

El niño Dilan Castro murió por asfixia mecánica en la vereda Curubital, al sur de Bogotá - crédito redes sociales

El caso del asesinato de Dilan Santiago Castro, un niño de 2 años, en la vereda Curubital, en el sur de Bogotá, generó conmoción en Colombia y una búsqueda intensa de justicia. De acuerdo con un informe revelado por Medicina Legal, el menor murió por asfixia mecánica, confirmando que se trató de un homicidio. El dictamen forense reveló que el niño fue presionado boca abajo contra la tierra durante aproximadamente cinco minutos, lo que provocó su muerte.

El cuerpo del niño fue encontrado el 10 de febrero de 2024 en un cultivo de papa en la localidad de Usme, al sur de la capital, a unos 1.200 metros de la finca donde estaba con su madre, Derly Julieth Rivas. Desde la desaparición del menor el 6 de febrero, las autoridades han trabajado para esclarecer los hechos y encontrar al responsable. La madre de Dilan había denunciado su desaparición ese mismo día, y cuatro días después, un trabajador de la vereda encontró el cuerpo del niño.

En declaraciones a Noticias Caracol, la madre relató que, la mañana de la desaparición, escuchó ladrar a los perros, pero no le dio importancia, pensando que era un joven. “Yo escuché a los perros que ladraron. Sí, pero no le puse mucho cuidado porque pensé que era un muchacho; me asomé, no vi nada, volví y me entré con el niño, seguí con mis labores. Hice almuerzo, le di almuerzo al niño, lo organicé y lo dejé encima de la motico, ahí quedó mi bebé”, relató Derly al medio citado.

La mujer continuó con sus labores, pero al notar la ausencia de su hijo, salió a buscarlo sin éxito. “Yo salí de la cocina, saqué una ropa de mi pieza, la eché en jabón. Traje la leña, la puse encima del fogón, cinco minutos. Miré que mi niño no estaba, salí a buscarlo al instante. Lo llamé, en pleno aguacero salí a buscarlo, pero por ningún lado. Un niño en pleno aguacero tiene que llorar, a lo menos cuando yo lo llamaba él decía ‘ah’, pero él en ningún momento me contestó”, contó en su momento.

A lo largo de los meses, la Fiscalía y la Policía han recopilado pruebas y testimonios. Un avance significativo fue el hallazgo de fluidos en el cuerpo del niño, que están siendo analizados para identificar al culpable. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha logrado una captura. El padrastro de Dilan también ha sido objeto de investigación. Según declaraciones de la tía del niño en junio de 2024, se encontró ADN del padrastro en el cuerpo del menor. A pesar de esto, el padrastro se presentó ante la Fiscalía y fue dejado en libertad, lo que ha generado preocupación entre los familiares y la comunidad.

En el desarrollo de la investigación, se han analizado dos imágenes clave: una tomada días antes del hallazgo del cuerpo y otra del 11 de febrero, cuando se encontró a Dilan. Ambas imágenes muestran el mismo lugar, pero resulta llamativo que durante cinco días no se observó nada más que residuos de plástico y llantas en el sitio.

El contexto familiar de Dilan es complejo. La madre del niño se había separado del padre, Marlon Castro, debido a problemas de violencia intrafamiliar. Marlon fue detenido en febrero de este año por un caso de maltrato ocurrido en noviembre de 2023, lo que añadió otra capa de dificultad a la investigación. Además, la madre había terminado recientemente una relación con otra persona, lo que ha llevado a las autoridades a considerar múltiples ángulos en la investigación.

Las autoridades consideran que el asesinato de Dilan pudo haber sido cometido por alguien cercano a su entorno habitual, dado que la vereda donde ocurrió el crimen tiene acceso restringido. Además, las condiciones climáticas y el estado de rigidez del cuerpo sugieren que el niño fue asesinado el mismo día en que fue encontrado. La identificación del asesino aún está pendiente y tanto la familia de Dilan como todo Colombia continúa a la espera de que las autoridades ubiquen el paradero del responsable y el caso del menor no quede en la impunidad.