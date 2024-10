Este es el hombre que coquetea con Shakira y termina sin ropa en el videoclip de ‘Soltera’: fue ganador de un ‘reality’

Harry Jowsey protagonizó una escena junto a Shakira en un casino en el video de ‘Soltera’ - crédito Shakira/YouTube

Shakira estrenó su nuevo video musical de Soltera, que rápidamente se convirtió viral en plataformas digitales como YouTube. La producción, grabada en lugares icónicos de Miami (Estados Unidos), muestra a la cantante barranquillera disfrutando de su soltería junto a sus amigas después de una ruptura amorosa.

En el videoclip, la artista aparece rodeada de amistades y celebridades, como Lele Pons, Natti Natasha, Danna Paola y Anitta, en varias escenas que incluyen una fiesta en un casino y una celebración en una piscina.

El modelo australiano coquetea con la cantante barranquillera y se quita la ropa en una escena - crédito @harryjowsey/Instagram

El viral video musical comienza con la colombiana despertando en lo que parece ser una habitación de hotel, rodeada de sus amigas, mientras recuerda los eventos de la noche anterior. En varias escenas, la artista luce un traje de baño azul y realiza sus característicos movimientos de cadera, lo que se robó la atención de sus seguidores.

Además, también incluye una escena en un casino donde aparece el productor argentino Bizarrap y un joven modelo llamado Harry Jowsey, que termina en ropa interior tras perder una apuesta. Debido a la sensual toma y el coqueteó entre él y Shakira, que se evidenció en la grabación, muchos usuarios se preguntaron acerca de la vida del modelo.

El modelo australiano participó en el ‘reality’ de citas de Netflix - crédito @netflix/TikTok

Jowsey es conocido por su participación de la primera temporada del reality de citas de la plataforma de streaming Netflix llamado Too hot to handle (Jugando con fuego) y ganó popularidad en redes sociales, acumulando más de 4 millones de seguidores. Se conoce que el modelo habría logrado su participación en el video gracias a su amistad con Lele Pons y Anitta, que también aparecen en el videoclip.

Harry, que reside en Los Ángeles, California (Estados Unidos), a sus 27 años ha construido una carrera sólida en el mundo de los programas de telerrealidad. Además de su participación en Too hot to handle, también fue parte de Heartbreak Island (Isla del amor) en Nueva Zelanda en 2019, donde fue el ganador. En 2021, apareció en Match me if you can de MTV, en la segunda temporada del programa de juegos Floor is lava (El piso es lava), junto a Chase de Moor y también estuvo en el concurso de baile estadounidense Dancing with the stars (Bailando con las estrellas) número 32, que es de la cadena ABC, ahí fue compañero de la bailarina Rylee Arnold y quedaron de sexto lugar.

Harry Jowsey habría aparecido en el videoclip de Shakira 'Soltera' por su amistad con Anitta y Lele Pons - crédito @harryjowsey/Instagram

El australiano también es conocido por su faceta como creador de contenido, siendo el anfitrión del pódcast Boyfriend Material with Harry Jowsey, donde invita a diversas personalidades a compartir consejos sobre citas. Además de su carrera en televisión y redes sociales, Jowsey es un emprendedor. Es cofundador de Kensngtn Sunglasses, una marca de gafas de sol que se comercializa a nivel global.

En cuanto a su vida personal, Jowsey ha sido objeto de atención mediática por sus relaciones amorosas. Durante su participación en Too Hot to Handle, conoció a Francesca Farago, con quien mantuvo una relación intermitente hasta 2021. También se le ha vinculado con otras personalidades como Madison Wyborny, Julia Rose, Georgia Hassarati y Jessica Vestal.

Harry Jowsey, de 27 años, reside en Los Ángeles y tiene más de cuatro millones de seguidores - crédito @harryjowsey/Instagram

La aparición del modelo Harry Jowsey en el video de Shakira generó un gran interés y recibió varios comentarios positivos en las redes sociales: “¿Entonces te desnudas para Shakira? Entendido 😂🔥”; “Harry, te ves bien 🔥🔥”; “Wow no tengo palabras 🥵 me encanta”; 💣💥”Shakira, Shakira y sus caderas no mienten, las tuyas tampoco”; “¡La mejor elección para su video musical!”; “¡Dios mío! ¡Tuve que abrir los ojos dos veces cuando te vi! ¡Con la reina Shakira! ¡Vaya, felicidades!”; “😍 Wow Shakira 😍”; “¡Harry! ¡Tus caderas simplemente no mienten!”; “Viendo el video musical de la trama. La trama: Harry 💁🏼‍♀️”; “Con la Diosa Shakira 👏”; “Estás manifestando demasiado fuerte…”; “Piqué relajándose en casa mirando esto 😐”; “Quiero jugar dados con Harry 😢”; “¡Dios mío! ¡No me esperaba esto! 👏👏👏👏👏 ¡Bien hecho, Harry! ¡Bien hecho!”, son algunas reacciones de los usuarios en las redes sociales del modelo.