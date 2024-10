La exreina Taliana Vargas le hizo fuerte reclamo en público a su marido Alejandro Éder, alcalde de Cali: “No hay esposo”

Taliana Vargas hizo un contundente llamado a su esposo en Cali - crédito @talianav/Instagram

La exseñorita Colombia 2007-2008 y actual gestora social de Cali, Taliana Vargas, se ha destacado no solo en la industria del entretenimiento, sino también en el ámbito social. En un reciente evento público en la capital del departamento del Valle del Cauca, Vargas hizo un contundente llamado de atención a su esposo Alejandro Éder, actual alcalde de la ciudad conocida como ‘La sucursal del cielo’ para el periodo 2024-2027.

A través de la red social TikTok, Éder publicó un video en el que compartió un regaño de su esposa, quien se quejaba de que el alcalde no pasaba tiempo con la familia debido a su trabajo constante. “Todo el día está en la calle. Antes de las seis de la mañana ya salió a la radio, son las 10, 11 de la noche y no ha llegado, y está ocupado todo el día. ¿Y los niños y la esposa? Nada. No hay esposo”, expresó la actriz samaria durante un evento público en Cali.

Asimismo, Vargas comentó que ese día decidió acompañar a su esposo en sus labores como alcalde, pero a mitad de la jornada ya se sentía agotada, lo que la hizo comprender su compromiso.

“Venga, lo acompaño un día. ¿Qué hora es? Son las tres de la tarde, muchachos, y yo ya estoy rendida. No doy abasto, necesito una pequeña siesta, un segundito. Él no para. Hay mucho que hacer, pero necesitamos que todos vayamos en la misma dirección”, añadió Taliana en su declaración.

La samaria también aprovechó la ocasión para elogiar a Éder por su dedicación a Cali: “Alejandro está dando su mil por mil y creo que Cali jamás había tenido un alcalde con esa disposición, entrega, liderazgo y transparencia. Rememos todos juntos en la misma dirección, porque el único interés aquí es recuperar esta ciudad que estaba en completo abandono. Ustedes son una parte fundamental de esto, así que gracias a todos por confiar en nosotros”, expresó la exreina en el video.

Las palabras de Taliana Vargas llamó a la atención de los usuarios en las redes sociales: “Cali nunca había tenido era una primera dama de ese nivel❤️”; “Ese acento samario 🫶🏾”; “La verdad opino que es el único alcalde que veo mejor Cali, ya nos tienen en cuenta en el exterior cuando antes jamás se nombraba la ciudad, ando mucho en mi carro y las vías que veía súper feas, poco a poco las he visto nuevas 😍por favor sigan así🙏🏻🙏🏻🙏🏻poniéndole el corazón a la ciudad”; “Gracia señor alcalde uno de los mejores que hemos tenido”; “Estamos montando de primera dama😍”; “Excelente equipo. Esta mujer es lo mejor. ❤️”.

Vargas, que ha mantenido una presencia constante en el corazón de los colombianos, ha utilizado su plataforma para impulsar causas sociales. En 2009, fundó la Fundación Casa en el Árbol, una organización sin ánimo de lucro que opera en Santa Marta con el objetivo de mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y mujeres en condiciones vulnerables mediante programas de educación, cultura y emprendimiento.

La trayectoria de Taliana no se limita a su título de belleza. Incursionó en la televisión colombiana con producciones como Chepe Fortuna y Rafael Orozco, el ídolo, consolidándose como una figura multifacética que abarca roles de actriz, presentadora y activista. Sin embargo, su mayor satisfacción proviene de su labor social, donde ha dedicado esfuerzos importantes a través de su fundación.

En 2015, la actriz contrajo matrimonio con Alejandro Éder, un político y empresario con quien ha formado una familia con dos hijos, Alicia María y Antonio Alejandro.

El impacto de la samaria en las redes sociales y su influencia en el ámbito social han sido notables, utilizando su voz para abogar por cambios positivos y apoyar a comunidades necesitadas. Su compromiso con el bienestar social y su capacidad para mantenerse relevante en el mundo del entretenimiento la han convertido en una figura destacada en el país.