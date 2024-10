Alina Lozano frenó a una mujer que le coqueteó a Jim Velásquez delante de ella: montó tremenda escena de celos

La polémica pareja de creadores de contenido dio nuevamente de qué hablar; está vez la actriz no aguantó los celos - crédito jimvelasquezoficial / Instagram

En un reciente evento que captó la atención de las redes sociales, Alina Lozano protagonizó una escena de celos durante una fiesta, al interrumpir un coqueteo entre su esposo, Jim Velásquez, y otra mujer. Este incidente, que fue grabado y compartido en las plataformas digitales, generó una ola de comentarios y especulaciones sobre la autenticidad de su relación.

El matrimonio entre Lozano y Velásquez ha sido objeto de escrutinio desde que hicieron pública su relación. Muchos usuarios en redes sociales han sugerido que su romance podría ser una estrategia para aumentar su popularidad y presencia en el ámbito digital. Estas teorías se intensificaron tras la difusión de los detalles de su boda, que algunos consideran una farsa diseñada para atraer más seguidores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durante la fiesta, una cantante dedicó el exitoso tema de Karol G, Qué hubiera sido, al joven creador de contenido, que respondió al gesto bailando con ella. La reacción de la actriz fue inmediata; se levantó de su asiento para detener la interacción y confrontar a su esposo frente a los asistentes. Este momento, además de viralizarse, ha alimentado las teorías de quienes creen que la pareja monta escenas para mantener la atención del público.

Alina Lozano fue captada interrumpiendo un coqueteo entre su esposo y una cantante - crédito lozanoalina / Instagram

Las reacciones de los seguidores de la pareja han sido diversas. Mientras algunos aplauden la actitud de Alina Lozano, otros insisten en que todo forma parte de un elaborado espectáculo: “La abuela salió celosa con su nieto”; “Eso lo hacen para darle un toque de humor al vídeo! Son creadores de contenido y eso lo hacen a propósito”; “Así debe ser uno defendiendo lo de una de las resbalosas jajjajajajaja”; “Me los disfruto, río mucho, gracias amigos! es quiero mucho y digan lo que digan no me importa!!!”, son algunos de los comentarios que se leen.

Independientemente de las opiniones, el matrimonio de estos creadores de contenido sigue siendo uno de los temas más discutidos en las redes sociales, generando miles de vistas y comentarios con cada publicación. Los comentarios en el video de la pareja reflejan una mezcla de humor y escepticismo. Algunos usuarios sugieren que las escenas de celos son intencionadas para añadir un toque de humor a sus videos, mientras que otros expresan su disfrute y apoyo hacia la pareja, sin importar las críticas que puedan recibir.

¿Cuánto cobran Alina Lozano y Jim Velásquez por una entrevista?

Esta escena intensificó la atención mediática sobre ellos, quienes ya eran objeto de controversia debido a su diferencia de edad de más de 30 años. Sin embargo, lo que ha captado aún más la atención es el costo que la pareja impone para conceder entrevistas: un millón de pesos por cada uno, según un pódcast nacional.

La revelación de que Lozano y Velásquez cobran por entrevistas creó un debate en los medios de comunicación. Algunos periodistas expresaron su descontento, argumentando que esta práctica complica el trabajo de los medios y podría afectar la carrera de Lozano.

La relación de Lozano y Velásquez ha estado en el centro de atención por sus controversias - crédito @jimvelasquezoficial/IG

Desde que comenzaron su relación, la pareja de creadores de contenido han compartido aspectos de su vida personal en redes sociales, lo que ha mantenido a sus seguidores interesados en su día a día. Esta exposición también trajo consigo críticas y rumores, como aquellos que sugieren que Lozano mantiene económicamente a Velásquez, algo que la actriz ha desmentido públicamente.

A pesar de las críticas, la pareja parece disfrutar de su relación, ignorando los comentarios negativos. Su decisión de cobrar por entrevistas no es única en el mundo del entretenimiento, donde muchas celebridades valoran su tiempo e imagen. No obstante, esta práctica no siempre es bien recibida por los medios, que ven en estas exigencias una barrera para el acceso a contenido de calidad.