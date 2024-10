María Fernanda Cabal explotó contra el Gobierno por oficios de superhéroes en el Sena: “Esto es propio de un circo”

María Fernanda Cabal, del Centro Democrático se despachó contra el Sena - crédito Colprensa

Salió a la luz un nuevo escándalo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), luego que la oposición del Gobierno Petro dio a conocer en redes sociales la lista de oficios y ocupaciones con la que establecen la cuota de aprendices del Sena que las empresas deben contratar.

En el documento se identificaron todo tipo de ocupaciones vinculadas a trabajos poco comunes como prostituta, gigoló, pareja de baile, acompañante de club nocturno, trabajador sexual a través de teléfono o internet, modelo webcam, lecturista de tarot, ropavejero, entre otros. Sin embargo, causó polémica la inclusión de labores no existentes.

La denuncia la hizo la senadora de la República del Centro Democrático María Fernanda Cabal, en su cuenta de X arremetió contra la institución encargada de ejecutar programas de formación profesional integral y el Gobierno nacional por incluir oficios y profesiones que no existen.

María Fernanda Cabal aseguró que la creación de oficios inexistentes es una vergüenza - crédito @MariaFdaCabal/X

En la publicación incluyó el listado de las ocupaciones, entre las que destacan el superhéroe Daredevil, personaje de ficción, de la editorial de comics estadounidense Marvel y profesiones como actor de objetos inanimados o declamador.

María Fernanda Cabal publicó una lista de oficios inexistentes entre los que destacan personajes de comics e historias de fantasía - crédito @MariaFdaCabal/X

Luego de exponer los cargos y ocupaciones ‘fantasma’ del Gobierno Petro, la congresista de oposición no dudó en asegurar que las acciones del Sena son dignas de un espectáculo de risas y no de una organización, sería que vele por la formación y capacitación de millones de colombianos. “¿En serio? Esto es propio de un circo”.

En paralelo, dijo, con tono sarcástico, que la entrega de este listado para que las empresas escojan a aprendices del Sena con estas profesiones es uno de los éxitos más grandes del Estado colombiano desde que Petro llegó a la Casa de Nariño en 2022. “Un “logro” del líder de la vida por toda la galaxia”, se lee en la publicación.

Y aprovechó para criticar la inclusión de estas propuestas en los acuerdos de la entidad. “Incluir estas ocupaciones absurdas en el acuerdo del SENA sobre aprendices es una burla descarada a los colombianos”, aseveró la congresista de la oposición.

El Sena respondió a las acusaciones de Cabal

Entre los oficios incluidos en el acuerdo del Sena se incluyen oficios como ropavejero y damas y caballeros de compañía - crédito Procuraduría General de la Nación y @MariaFdaCabal/X

En respuesta a la ola de críticas derivadas de la publicación del listado de compartido por la congresista, María Fernanda Cabal, el director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Jorge Eduardo Londoño, explicó que agregaron esas ocupaciones siguiendo las directrices de Organización Internacional del Trabajo (OIT), que insta a los países a reconocer incorporar al mercado laboral diferentes profesiones y oficios.

“Muchos oficios de esos no le gustarán a algunos sectores, pero, pues es lo que hace la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros, en nuestro listado de ocupaciones, lo que hacemos es asumir esa clasificación de ocupaciones y fue lo que se hizo”, afirmó el funcionario en diálogo con Caracol Radio.

Durante la conversación, Londoño fue enfático al mencionar que en el país no todas las empresas brindan los servicios enlistados en el documento, por lo que no afecta en las contrataciones de aprendices, puesto que no requieren de tales servicios.

“Una empresa en Colombia de doma de leones que pague prestaciones, que pague Seguridad Social, que tenga más de 15 funcionarios, pues sí tendrían que contratar aprendices, por eso obviamente no va a pasar”, precisó al medio citado.

Por otro lado, el Sena en un comunicado explicó que pese a la inclusión de dichos cargos poco comunes, estos no impactarán de manera negativa en la contratación de aprendices. Además, indicó que Colombia adoptó la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (Cuoc) para identificar los oficios que hay en el mercado laboral del país. “No se trata de cursos de formación que hagan parte de la oferta de programas del Sena”, se lee en la misiva.