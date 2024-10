Lincoln Palomeque se refirió a los comentarios sobre su supuesta relación con la cantante Valentina Janna: “Pueden ser hasta riesgosos”

Lincoln Palomeque usó la red social Instagram para desmentir rumores sobre una relación con Valentina Janna - crédito @lincpal - @tinajanna/Instagram

El actor Lincoln Palomeque fue blanco de algunos rumores en redes sociales después de la difusión de imágenes en las que aparece junto a Valentina Janna, una cantante y modelo. Las especulaciones sobre un posible romance entre ambos se intensificaron, pero Palomeque desmintió cualquier relación sentimental con Janna, a través de sus redes sociales.

El cucuteño utilizó sus historias de Instagram para aclarar la situación. En su mensaje, Palomeque expresó su sorpresa y molestia por la rapidez con la que se propagaron los rumores, y destacó que lleva tiempo soltero: “Falsooo ¿de dónde sacan cosas así? No importa que me inventen cuentos como ha pasado en los últimos años, lo maluco es que hay personas con las que me han relacionado, que tienen su vida, sus parejas y eso merece respeto. Además, pueden ser hasta riesgosos esos chismes, sean serios”, escribió el exesposo de la presentadora Carolina Cruz con una captura de pantalla de una noticia de un portal digital que tenía como titular: “Ella es la cantante que involucran sentimentalmente con Lincoln Palomeque ¿nuevo amor?”.

Valentina Janna, que ha sido identificada como la mujer en las imágenes, es originaria de Valledupar y conocida en el mundo artístico como Tinna Janna. La artista, que también es influencer, no podría ser novia del actor cucuteño, puesto que constantemente muestra a su actual pareja en sus redes sociales y recientemente dio a luz a su hijo Galieth.

Los rumores de la relación de entre Valentina Janna y Lincoln Palomque iniciaron cuando fue visto en varias ocasiones junto a la cantante y las especulaciones incrementaron por unas imágenes viralizadas que muestran a ambos compartiendo en eventos privados y entrenando juntos en el gimnasio. Estas coincidencias fueron suficientes para que algunos seguidores sugirieron la posibilidad de una nueva relación sentimental para el actor.

La relación pasada de Palomeque con la presentadora Carolina Cruz también ha sido tema de interés. Ambos decidieron separarse en 2021 tras una larga relación, pero mantienen una buena relación por el bienestar de sus hijos, Matías y Salvador. Cruz inició una nueva relación con el piloto Jamil Farah, mientras que Palomeque ha optado por mantener su vida privada al margen de los medios; sin embargo, constantemente lo relacionan con mujeres y ante esto él expresó en una ocasión. “Desde hace tiempo no han hecho, sino inventarme novia, estar solo y tranquilo es un buen estado. A veces es mejor solo…”, escribió.

A pesar de los rumores, Lincoln fue enfático en pedir a sus seguidores que no crean todo lo que leen en las redes sociales.

“Hace mucho estoy solo, no crean lo que leen por ahí”, reiteró el actor en su mensaje en redes sociales.

Así se enteró el hijo mayor de Lincoln Palomeque y Carolina Cruz de su separación

La presentadora del programa Día a día Carolina Cruz, que mantuvo una relación de más de una década con Lincoln Palomeque y con quien tiene dos hijos, decidió no ocultar la verdad a sus pequeños. Para ello, buscó el consejo de una psicóloga que le sugirió utilizar una historia sobre una familia de dinosaurios, un tema que fascinaba a su hijo Matías Palomeque Cruz, para explicar la situación de manera comprensible.

La separación, que tuvo lugar hace más de dos años, ha sido un tema delicado para la exreina de belleza. En su pódcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, la modelo compartió cómo afrontó el proceso y la importancia de ser honesta con sus hijos. La psicóloga le aconsejó que comenzara la conversación preguntando a Matías sobre su animal favorito, que en ese momento eran los dinosaurios, y que utilizara esa temática para narrar la historia.

Carolina Cruz relató que preparó un ambiente tranquilo para hablar con su hijo. Llenó la tina de su baño, donde a Matías le encanta jugar, y se sentó con él rodeada de sus muñecos. Le explicó que, al igual que los dinosaurios padres de la historia, ella y Palomeque seguirían siendo amigos, aunque ya no vivirían juntos como pareja.