Inés María Zabaraín ya tiene planes para su retiro como presentadora: “No quiero seguir en el mismo ritmo”

Inés María Zabaraín, reconocida periodista y presentadora de Noticias RCN, reveló sus planes de retiro, mencionando que se pensionará en un futuro cercano. Durante una conversación en el pódcast Menopáusicas ¡y qué!, conducido por las periodistas María Elvira Samper y Yolanda Ruiz, Zabaraín compartió detalles sobre su carrera, su vida personal y sus planes post-retiro.

A sus 55 años, Inés María, esposa del también presentador y comunicador Jorge Alfredo Vargas, comentó que le quedan dos años para alcanzar la edad de pensión, según la ley. “Me quedan dos años por ley, pero no me preocupo, no me voy a deprimir. Y creo que tengo que pensar en qué quiero hacer después de pensionarme. Por ejemplo, un pódcast, si quieren invítenme más aquí”, expresó la periodista.

Sin embargo, compartió que no está preocupada ni deprimida por el cambio que se avecina. “Qué te digo yo, pues uno se pensiona y uno tiene una edad de pensión, y hay que ver cómo se dan las cosas. Yo no me veo en la playa e instalada en el mecedor, pero no quiero seguir en el mismo ritmo”, afirmó la presentadora, que lleva tres décadas trabajando de lunes a viernes en el estudio.

Zabaraín también habló sobre sus intenciones de continuar trabajando, pero a un ritmo más relajado. “Creo que sí tengo que empezar en algo, que sea a mi ritmo. Es que esto es una esclavitud, tú tienes que estar de lunes a viernes en el estudio y a determinada hora y llevo 30 años así”, explicó, sugiriendo la posibilidad de involucrarse en proyectos como un pódcast. Durante la charla, mencionó que, aunque se pensionará joven, aún se siente con energía para seguir activa profesionalmente, pero en un entorno que le permita trabajar desde cualquier lugar, idealmente cerca del mar.

En cuanto a su situación financiera, Zabaraín aclaró que no comparte una cuenta común con su esposo, Jorge Alfredo Vargas. “Él es el que paga todo en casa mientras yo invierto mi dinero”, comentó, dejando claro que ambos manejan sus finanzas de manera independiente.

La conversación en el pódcast también permitió a Zabaraín reflexionar sobre su larga trayectoria en el periodismo y cómo ha sido una parte fundamental de su vida. A pesar de los desafíos que implica el ritmo de trabajo en los medios, la periodista samaria se mostró optimista sobre el futuro y las nuevas oportunidades que podrían surgir tras su retiro de la televisión.

¿A qué se dedican los hijos de Inés María Zabaraín y Jorge Alfredo Vargas?

Felipe ‘Pipe’ Vargas, el hijo menor de Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín, se graduó del colegio hace dos años, marcando el inicio de su camino académico. Mientras tanto, sus hermanas mayores siguieron trayectorias educativas y profesionales distintas.

Laura Vargas, conocida artísticamente como Maré, es la hija mayor de la pareja. Aunque estudió Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana, decidió seguir su pasión por la música, alejándose del ámbito legal para dedicarse a su carrera musical. Por otro lado, Sofía Vargas, la segunda hija, también se formó en la Javeriana, donde estudió Comunicación Social y Literatura. Además de su formación académica, Sofía es miembro activo de la Fundación Aprender a Quererte, una organización que se enfoca en el desarrollo personal y social.

La familia Vargas Zabaraín ha visto cómo sus hijos han tomado decisiones educativas y profesionales diversas, cada uno siguiendo sus intereses y pasiones personales. Mientras Laura se inclina por el arte y la música, Sofía combina su formación en comunicación con su labor social, y Felipe está en el umbral de definir su futuro académico y profesional.