Hinchas del Deportes Tolima fueron expulsados de Pereira por portar armas blancas

Durante los controles y registros preventivos efectuados en los accesos a la ciudad, la Policía Metropolitana detuvo a más de cuarenta seguidores del Deportes Tolima que intentaban ingresar al estadio Hernán Ramírez Villegas con diversos tipos de armas blancas.

Entre los objetos incautados se encontraban machetes, cuchillos y herramientas peligrosas, como destornilladores, que no tenían ningún propósito vinculado al evento deportivo.

Las medidas de seguridad fueron implementadas en el desarrollo del encuentro de la jornada 13 de la Liga Betplay, celebrado el lunes 7 de octubre, para asegurar un entorno seguro y pacífico durante el enfrentamiento entre Pereira y Deportes Tolima.

Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, se pronunció sobre el incidente por medio de sus redes sociales con un video, donde lamentó la conducta de estos hinchas y la amenaza que representaban para la ciudadanía.

“Hemos interceptado a más de cuarenta hinchas del Tolima que pretendían ingresar a la ciudad con armas blancas. Es inaceptable que en lugar de venir a disfrutar del fútbol, lo hagan preparados para generar violencia”, afirmó el mandatario local.

De igual manera, el alcalde indicó que los jóvenes parecían estar organizados y “preparados para una guerra civil”. Razón por la que lamentó la situación: “Es lamentable este tipo de hinchada; el fútbol es para compartir y disfrutar en familia, no para generar caos y miedo”, agregó.

El mandatario local contó que tras la incautación de las armas, las autoridades decidieron expulsar más de 40 hinchas procedentes del departamento del Tolima de la ciudad, como medida preventiva y garantizar la seguridad tanto de los asistentes del partido como de la comunidad en general.

De inmediato, los internautas no tardaron en reaccionar luego de la decisión del alcalde, “excelente Alcalde, deben ser expulsados por eso en la zona atracan y intimidan a las personas”; “Deberían prohibirle la entrada a esos hinchas del Tolima a Pereira, siempre que vienen es a hacer destrozos y a nosotros no nos dejan entrar a su estadio”; “A la cárcel con esos gamines, esos no vienen a ver fútbol”; “Excelente señor Alcalde, mano fuerte, que la casa se respeta”: fueron algunos de los mensajes.

Hinchas de Nacional siguen causando violencia en el fútbol colombiano: protagonizaron desmanes en Pasto

El fútbol colombiano sigue siendo víctima de los actos violentos en los estadios y sus alrededores, como ocurrió el 26 de septiembre en Medellín, donde hinchas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se pelearon en la tribuna norte, suspendieron el juego y Dimayor declaró ganador al visitante.

Nuevamente, se reportó otro hecho de intolerancia en la Liga BetPlay, ocurrido en Pasto y cuyos protagonistas son aficionados Verdolagas, que causaron pánico entre los ciudadanos por lo que pasó unos días atrás en la capital antioqueña, que dejó 21 personas heridas.

En la tarde del sábado 5 de octubre, cuando un medio identificado en redes sociales como Nariño Noticias, publicó un video en el que se aprecian a varios hinchas de Atlético Nacional en lo que parece ser una riña con otras personas.

A mitad de la calle, en pleno día y sin presencia de la Policía, los responsables al parecer querían agredir a dos sujetos que aparentemente serían simpatizantes de otro club, les lanzaron piedras y palos, con un grupo superior a 20 aficionados del verde que después retrocedieron cuando vieron a alguien que quería atacarlos.

Por el momento, no se conoce información sobre alguien herido de gravedad, pero el periodista local Winston Viracacha, en su cuenta de X, afirmó que la Policía incautó varias armas blancas a unos hinchas de Nacional que iban a entrar al estadio Libertad.