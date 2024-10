Renzo y Anamar, exparticipantes del ‘Desafío XX’ habrían puesto fin a su relación: esta sería la prueba

Renzo y Anamar del 'Desafío XX' ya no estarían juntos - crédito @anamar.rpo y @renzomenesess/Instagram

Renzo y Anamar hicieron parte de las parejas que se unieron e iniciaron un romance al interior del reality del Desafío XX, competencia en la que participaron y donde su amor trascendió las pantallas, sin embargo, todo parece indicar que el amor entre ellos llegó a su fin.

Luego de terminada la competencia en la que Kevyn Rúa se coronó campeón junto a Guajira, varios exparticipantes de la temporada 2024 se reunieron para un viaje al que llamaron el ‘Omega tour’ al que los exintegrantes de ese equipo llegaron con sus respectivas parejas, excepto el modelo barranquillero.

A este paseo que tuvo como punto de encuentro inicial la ciudad de Medellín y que terminó en las playas de Tolú, en el Caribe colombiano asistieron los integrantes de la casa Omega en compañía de otros concursantes: Natalia, Luisa, Lina, Renzo, Karen, Alejandro, Campanita, Santiago, Francisco, Mapi, Arandú, Juli Gaspar y Yoifer no dudaron en compartir su experiencia y la fiesta que hicieron luego de terminada la competencia del Desafío 20 años.

El 'Omega tour', viaje que hicieron los exparticipantes del 'Desafío XX' evidenció la ruptura entre Renzo y Anamar - crédito @santiagorios94/Instagram

Lo primero que llamó la atención de los seguidores de la competencia de Caracol Televisión y los exdesafiantes, fue la ausencia de Anamar, quien se esperaba que se uniera a la fiesta, no obstante, nunca llegó y Renzo se mostró solo durante todo el viaje.

Por otra parte, sus fanáticos detallaron que ambos borraron u ocultaron el contenido que compartían, dejando cero rastro de las fotos y videos que tenían juntos en sus redes sociales, pus en ninguno de sus perfiles de Instagram existen imágenes entre ellos, razón por la que piensa que los dos eliminaron sus recuerdos como pareja.

En cuanto a Anamar, se conoció que la joven auxiliar de vuelo continúa en recuperación tras la operación estética a la que se sometió para aumentar su tamaño de senos, mientras que en su cuenta de X, no para de lanzar pullas aparentemente a su expareja, pues ha dejado varios mensajes de desamor que indicarían que está pasando por una tusa.

Anamar estaría lanzando dardos a Renzo del 'Desafío XX' por aparente su ruptura - crédito @AnaaRpo/X

Asimismo se recordó que mientras que estaban dentro del reality, Darlyn y Natalia habían mencionado que la relación entre Renzo y Anamar era bastante tóxica y que existían mucho los celos, por lo cual se la pasaban peleando. Además, la Finalista dijo que él era “lo más machista que hay en esta vida”.

Ante esto, Alejo recordó que su amigo le comentó que no le gustan las mujeres empoderadas, sino alguien que le cocinara y que le tenga todo a la mano. Al escuchar esto, la entrenadora online aseguró que el barranquillero le pedía plata a la joven, algo que se podría conectar con un tweet hecho por la exparticipante.

El amor floreció en el 'Desafío XX', Anamar y Renzo se dejaron flechar por cupido e iniciaron una relación dentro del 'reality' - crédito @desafiocaracol/Instagram

Santi y Lina del Desafío 2024 estarían teniendo un romance

Mientras que Renzo y Anamar se distanciaron, en el viaje que realizaron los exparticipantes del reality de supervivencia al que llamaron el ‘Omega tour’ se conoció video que muestra acercamientos entre una nueva pareja, pues un apasionado beso sería la prueba de que entre ellos existe atracción.

Ambos exparticipantes se encuentran en la fiesta de reencuentro del equipo Omega - crédito @Desafioxx 21/TikTok

De los instantes que más comentarios ha generado el paseo de exdesafiantes, fue cuando en medio de una fiesta nocturna se puede observar a varios del equipo Omega bailando en pareja, pero en un instante la cámara enfocó a Santi y captó un apasionado beso con Lina.

Las imágenes se compartieron desde el perfil de Instagram del deportista chocoano Yoifer y se puede observar que mientras todos estaban disfrutando de la presentación de un DJ, Lina y Santiago estaban muy juntos; esta interacción sorprendió a los televidentes del programa que ya finalizó, el cual dejó como ganador de la edición 2014 a Kevyn Rúa.

“Tremendo beso 😘 se dieron Lina y Santiago en la fiesta de omega tour hay un nuevo amor❤️en las fiestecitas de Yoifer quedó la evidencia”; “Santi y Lina besándose en el Omega tour Quien se iba a imaginar”; “Ya perdimos al muchacho”; “Lina es preciosa! Se merecen los dos!”; “Lo que no “pudieron " hacer mucho en el Box ahora se están desquitando y calmando las ganas afuera”; “Esto si no me lo esperaba. Santi con Lina”; “En esa fiesta van a comerse todos con todos sabroso jajajaja”, comentaron algunos cibernautas a la publicación que se viralizó en redes.