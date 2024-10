Maía revela si cree poseer una de las mejores voces de Colombia: “Uno no nace con esto”

La barranquillera habló sobre su proceso para ser considerada una de las mejores voces del país - crédito maiamusical/Instagram

Después de una larga trayectoria en la música, la nueva jurada del programa La Descarga, Maia se ha destacado por ser una de las voces más potentes dentro de la industria colombiana, llegando a ser considerada como la vocalista del pop en el país.

Sin embargo, fue gracias a una coach vocal conocida en redes sociales como Ceci Dover, que publico hace unos días un video en donde reacciona a la voz y a la técnica que usa Maia para cantar, además de asegurar que es una de las voces más infravaloradas del país.

Gracias a la reacción de esta youtuber, La Red habló con Maia para conocer sus pensamientos después de los comentarios de la coach. “Debo confesar que si bien me sentí muy honrada y me agrado mucho que ella reaccionara a nuestro arte, a veces me ponen incómoda y nerviosa ese tipo de cosas, aunque a ella le encantó”.

La cantante fue calificada como la mejor voz de Colombia - crédito @caracoltv / Youtube

La canta de Ingenuidad confesó que aun después de tantos años dentro de la música, ese tipo de devoluciones la ponen nerviosa, pues vive con el miedo a que su interpretación no sea del agrado de otros.

Las inspiraciones de Maia para interpretar

Aunque la cantante ha demostrado su cariño por las raíces colombianas que siempre ha impregnado en sus canciones, Maima tiene muchas inspiraciones del góspel tradicional de las culturas negras de Estados Unidos, prácticas que adoptó después de que su madre viviera en ese país.

“Yo crezco realmente en una casa en la que hablamos mitad en inglés, mitad en español, mi mamá vivió muchos en Carolina del sur, por eso hay una gran influencia en el country, el blues en mi voz. Más que nosotros tenemos nuestro negro espiritual propio que es el bullarengue”, dijo.

Maia habla de sus inspiraciones del country en Estados Unidos para cantar - crédito @maiamusical / Instagram

“Aunque nuestras raíces parecen un poco separadas del blues gringo, tienen muchas cosas en común, por ejemplo, la capacidad de, a través de la voz, cantar con el alma”, explicó la jurado de La Descarga.

El secreto detrás de su voz

Además, confesó que su voz ha sido entrenada para poder tener la potencia y el manejo de notas complejas como lo ha hecho en los últimos años. “Uno no nace con eso, esto es como un músculo, tú lo entrenas y el músculo comienza a responder, es como un entrenamiento de alto rendimiento”.

Maia, además confesó que desde el inicio de su trayectoria en la música ha tenido una entrenadora vocal hasta la actualidad, pues asegura que el canto nunca se deja de perfeccionar. “Yo hoy sigo teniendo profesora de técnica vocal, esto nunca termina, porque la voz no es igual todos los días, el cuerpo por dentro se mueve... Incluso a veces uno no está al 100%, pero igual toca salir a cantar”.

La barranquillera explicó que entrena su canto enfocándose en voz de cabeza y voz de pecho, pues la voz de pecho es la voz plena que usan los cantantes en donde existe más potencia de las notas grabes, mientras que la voz de cabeza es usada para alcanzar notas más agudas como falsetes y armonías.

Maía habló del secreto detrás de su voz - crédito @maiamusical/IG

“Yo canto más con la voz de pecho, con más potencia, es por eso que con mi coach trabajo la voz de cabeza, para poder mejorar, porque uno nunca sabe cuando es conveniente meterlo en una canción”, explicó la cantante.

Aunque la barranquillera no aseguro que es la mejor voz dentro de la indutria colombiana, si afirmo que se considera única, pues el tono de su voz y sus notas son interpretaciones que pocos artistas en el país logran reproducir cuando cantan en vivo.

Además, explicó que con su talento busca inspirar a otras generaciones para que puedan explorar y entrenar sus voces tal como ella lo hizo. “Soy especial y soy única, por eso me decido a cultivarme y a cultivar a nuevos talentos”, dijo para La Red.