Lady Noriega tachó al actual gobierno de “Petropandemia” y le atribuyó pérdidas económicas de su familia

Lady Noriega se despachó contra Gustavo Petro a quien le atribuye pérdidas en el sector de la salud - crédito @informandome.col y @infopresidencia/Instagram

A sus 53 años de edad, la exreina cordobesa se sinceró con su público y desveló varios detalles inéditos d su vida privada, sin embargo, lo que más llamó la atención de la actriz y cantante de música despecho fue su actual aspecto físico, pues muchos de sus seguidores criticaron su apariencia.

Otro de los temas que agitó las redes sociales, fue la declaración que hizo la también empresaria del gremio de la cosmética pues aseguró que el gobierno del cambio ha traído importantes pérdidas al sector económico de la medicina estética al que pertenece su esposo, afirmando que su familia está en la quiebra. “La ‘Petropandemia’ nos tiene jodidos a todos”, expresó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Para Lady Noriega y su esposo, el cirujano estético Rodolfo Chaparro, este periodo presidencial llamado el gobierno del cambio no ha resultado tan positivo, pues según comentó la artista nacida en Montería, Córdoba, el tema de las cirugías se ha disminuido notablemente, tanto así que calificó el mandato de “Petropandemia”. “Las operaciones han bajado mucho, la clínica ha dado sólo pérdidas este año, así que no se crean, la vaina no está tan bien”, aseveró.

Lady Noriega calificó el actual gobierno de “Petropandemia” - crédito @informandome.col/Instagram

Recordada por representar a su departamento de Córdoba en 1991 al Reinado Nacional de Belleza, certamen que la proyectó como una de las mujeres más bellas del país que le abrió las puertas del modelaje, además de exponerla ante Pablo Escobar, capo de quien sobrevivió, Lady Noriega estuvo como invitada al programa digital Desnúdate con Eva rey, donde contó varios episodios oscuros de su vida, pero además se fue lanza en ristre contra Gustavo Petro.

“No, por ‘Petropandemia’ jamás, olvídense”, respondió la cantante a la tradicional pregunta que hace la periodista española en la que consulta cuál fue el voto de sus invitados a las presidenciables de Colombia en 2022 buscando ponerle picante a sus entrevistas revelando la postura político de quienes aceptan conversar con ella.

“La harina ha bajado y por eso los negocios se les ha caído a pique que es otra cosa”, “me acordé del Algebra de Baldor que cantidad de operaciones”, “creo que un presidente no tiene que ver con eso , estamos en un despertar de consciencia de amor propio”, “solo entrevista a los ‘uribistas’”, “Petro les daño el emprendimiento”, son algunas de las reacciones que dejó la declaración de la actriz de Pasión de gavilanes.

Lady Noriega contó la vez que por poco pierde la vida

La actriz habló del momento cuando estuvo al borde de la muerte, en el que incluso alcanzó a despedirse de su familia y les pidió en primer lugar que cuidaran de su hijo Paulo. En realidad era lo único que le preocupaba en ese momento: “Yo decían no me dejen solo al niño”, relató.

Lady Noriega aclaró que, mientras estaba al borde de la muerte, solo pensaba en su familia - crédito @des_coneva/IG

Entre marzo de 2020 y el 17 de enero de 2021 fallecieron más de 50.000 personas por el covid-19. La reconocida actriz de Pasión de Gavilanes Lady Noriega casi se convierte en una víctima más del virus, que la llevó a estar en una unidad de cuidados intensivos (UCI) y a ser intubada en 2021. Su situación llegó a ser crítica: tuvo neumonía.

“Mi contagio fue después del 30 de marzo y fue en la ciudad de Medellín y si bien hice una visita a Popayán, en ningún momento tuve contacto con personas o aglomeraciones con ninguna marca comercia. Mi contagio fue en Medellín”, relató en su momento.

De igual manera, compartió que luego de que pasó el peligro se enteró de que varias amigas de su esposo reaparecieron y al parecer hasta querían que falleciera para reemplazarla. La cantante lo dijo con mucho humor y hasta les envío un mensaje porque según ella empezaron a hacer fila para conquistar al supuesta viudo.

La actriz perdió a su bebé después de la muerte de su madre - crédito @desnudateconeva / Instagram

“Si yo me hubiese muerto, él estaba en todo su derecho a los dos meses de estarse revolcando con quien le diera la gana”, aseguró.