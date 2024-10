Pidió prestado el carro de su tía para robar y terminó volcado y capturado

Ladrón usaba el carro que le prestó su tía para cometer hurtos - crédito Policía/Gettyimages

Un joven fue capturado en Bogotá tras volcarse el vehículo particular de su tía, que utilizaba para cometer robos en la localidad de Engativá. El incidente ocurrió durante una persecución policial que se inició después de que las autoridades sorprendieran a un grupo de delincuentes robando en varios sectores del norte de la capital.

Según informaron las autoridades, los criminales operaban principalmente en Usaquén y Suba, donde se dedicaban a saquear vehículos estacionados en bahías y parqueaderos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La persecución comenzó cuando la Policía hallaron a los delincuentes rompiendo los vidrios de un automóvil para robar los bolsos que se encontraban en su interior. Tras varios minutos de seguimiento, el conductor del carro particular perdió el control y se volcó en la intersección de la carrera 30 con calle 80.

Este accidente permitió la captura del joven, aunque sus cómplices, que se movilizaban en un taxi, lograron escapar.

La tía del delincuente llegó hasta el lugar donde lo capturaron y dijo que le había prestado el carro para que trabajara con aplicaciones- crédito Mebog

Las autoridades detallaron que el grupo de delincuentes utilizaba tanto un carro particular como un taxi para desplazarse y cometer los robos. En el caso del joven capturado, se descubrió que empleaba el vehículo de su tía para llevar a cabo los hurtos en Engativá, en el occidente de Bogotá.

Lo que llamó la atención del caso fue que, al llegar al lugar del accidente, la propietaria del automóvil resultó ser la tía del criminal, quien confrontó a su sobrino y lo golpeó ante su reacción. Fue así como la mujer explicó a las autoridades que le había prestado el vehículo para que trabajara en una aplicación de movilidad, sin imaginar que su familiar lo estaba utilizando para cometer delitos.

En diálogos con El Ojo de la noche de Noticias Caracol, el delincuente habló sobre lo que venía haciendo desde hace varios días en el occidente de la ciudad. “El carro llevaba pocos días con ella (la tía) y me habían dado la confianza de sacarlo y darle la vueltica. No hace mucho me dedico a esto”, reveló.

Además, el capturado expresó al programa matutino que se arrepiente por sus hechos: “No me dedico a robar, los del taxi no venían conmigo. Yo no tengo nada que ver. Arrepentido, como le acabo de decir, cada acción tiene una consecuencia, las consecuencias son malas”.

El hombre fue capturado en medio de una persecución policial en la capital - crédito Colprensa

La Policía Metropolitana hizo un llamado a las víctimas de este hurto para que se acerquen a la URI de La Granja y logren identificar sus pertenencias, además, se pide a los afectados que presenten las denuncias correspondientes.

Persecución en Bogotá: cuatro delincuentes dispararon, escaparon y terminaron estrellados contra una pared

La Policía Metropolitana de Bogotá informó el miércoles 21 de agosto sobre la captura de cuatro hombres perseguidos por disparar al aire.

El hecho sucedió cuando los agentes de la Estación de Policía Puente Aranda notaron una conducta sospechosa de los individuos y les indicaron detenerse. Sin embargo, estos decidieron huir por la avenida de las Américas con carrera 68. Inmediatamente, las autoridades activaron el plan candado.

El comandante de la estación de Policía Puente Aranda, mayor Nelson Perdomo, explicó, “Gracias a que las patrullas de Kennedy se dan cuenta de un vehículo que estaba intentando hurtar una camioneta, inician el seguimiento del mismo llegando hasta la jurisdicción de Puente Aranda”.

Cautro hombre fueron capturados por intentar huir de las autoridades - crédito Policía

Al unirse los canales, el plan candado se activó. Las autoridades pudieron detener la huida, resultando en la colisión del vehículo contra la fachada de una vivienda que aloja un supermercado.

“Debido a la presión desarrollada durante el seguimiento, los sujetos colisionan contra un establecimiento público, en ese momento, el vehículo queda inutilizado y ellos emprenden la huida, en donde gracias al trabajo mancomunado entre Puente Aranda, Mártires y Kennedy, logramos la captura de estos cuatro sujetos”, afirmó el oficial Perdomo.

Las autoridades también aseguraron que durante la operación se incautó un arma de fuego tipo traumática. Además, los detenidos, junto con el arma y el vehículo, fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación, enfrentando cargos por daño en bien ajeno y falsedad marcaria. “La verificación del número de identificación del vehículo reveló que estaba grabado nuevamente y pertenecía a otras placas”, señaló la Policía.

Finalmente, “el vehículo quedó inutilizado tras colisionar, lo que permitió a las autoridades perseguir a pie a los sospechosos y realizar las capturas”, agregó el comandante de Policía. Este resultado se logró gracias al “trabajo mancomunado entre Puente Aranda, Mártires y Kennedy”, subrayó mayor Nelson Perdomo.