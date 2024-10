Tiktoker entrampó a la novia de un seguidor para descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar con otro hombre

Tras subir al carro y aceptar una cena de tipo romántico, fue encarada por su pareja - crédito @ColombiaOscura / X

La confianza en pareja, “la principal colaboradora del amor, es un elemento esencial para mantenerse unidos y poder actuar en el presente, anticipando un futuro” o, al menos, esa es la hipótesis de Francesc Núñez, Natàlia Cantó-Milà y Swen Seebach en la publicación ‘Confianza, mentira y traición. El papel de la confianza y sus sombras en las relaciones de pareja’.

Ejercicios para fortalecer este elemento unificador son tratados en la terapia de pareja, pero un creador de contenido colombiano decidió ir más allá y ayudar a sus seguidores a medir la lealtad de su enamorado.

En un video que circula en redes sociales, demostró cómo puso a prueba a una joven, mientras su novio escuchaba todo en el asiento trasero de su camioneta.

Días antes, habría contactado a la mujer a través de las redes sociales para citarla y, aunque con algo de desconfianza, terminó asistiendo al encuentro:

Creador de contenido: Hola.

Novia: Hola ¿cómo estás?

Creador de contenido: Pues, la verdad, muy contento de verte desde tan cerquita. Definitivamente sos espectacular.

Novia: Pero, venga ¿a ti quien te dio mi número? ¿cómo así que quieres hablar conmigo? No entiendo nada, explícame.

Creador de contenido: Fue Daniel; es decir, cuando estábamos hablando te dije que fue Daniel el que me dio tu número. Yo le dije que estaba muy interesado en conocerte y él me ayudó ¿Por qué no te subes y vamos y hablamos a solas? Aquí no...

Novia: ¿Subirme al carro? Es que, como te dije, yo tengo novio y me parece muy comprometedor ¿Por qué no te bajas y hablamos en un parque o alguna cosa?

Creador de contenido: Yo me bajo, pero te estoy ofreciendo el carro por tú bien. Si tenés novio, es mejor que te subas y hablamos en privado.

Novia: ¿Y este es tu carro?

Creador de contenido: Este es mi carro. Súbete y hablamos en privado, así no tenemos riesgo de que nadie nos vea.

Novia: No.

Creador de contenido: ¿Pero por qué lo piensas?

Novia: Porque me parece maluco.

Antes de continuar con la conversación, ella decidió preguntarle por qué la había contactado y él comentó que cumplía con todas sus expectativas sobre cómo debía verse una mujer.

Entonces, aceptó “el cumplido” y admitió que le había parecido un hombre atractivo, aunque se encontraba en una relación, que temía estropear.

Pero, lejos de escucharla, el youtuber insistió en que deberían tener una cita, al punto en el que la joven terminó abordando el vehículo y confesando que su relación se había tronado algo “aburrida” después de cinco años:

Novia: La verdad, en mi relación estoy un poquito aburrida.

Creador de contenido: Eso es muy interesante para mí, porque yo no vine para algo de una sola noche, yo vine para algo más estable. Ya tengo un carro, ya tengo una casa y quiero encontrar una pareja con la que formar un hogar.

En repetidas ocasiones, ella insistió que tenía un novio y le advirtió que si iban a cenar debía ser un lugar privado, para no estropear su relación. Se hizo del rogar durante algunos minutos y, finalmente, aceptó ir a la casa del influenciador para comer en total intimidad.

Era la señal de salida que su novio, oculto en el asiento trasero, estaba esperando para encararla. Le reclamó por aceptar la salida, a pesar de que jamás negó estar en una relación y, al sentirse emboscada, la joven decidió regresar a su apartamento.

Mientras, el creador de contenido y su camarógrafo, que dijeron sentirse mal, acordaron dejar al seguidor en su casa, luego de que anunciara su rompimiento, argumentando que la mujer con la que había estado saliendo no valía la pena ni parecía estar dispuesta a continuar la relación.