Fuertes críticas a María Fernanda Carrascal por confundir utilidades con ingresos: “No tiene la más remota idea”

La reforma laboral del Gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado opiniones dividas con respecto al impacto positivo o negativo que tendría en las empresas. De acuerdo con la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico y ponente de la iniciativa, las compañías no tendrían mayores afectaciones con la aprobación del proyecto.

Contrario a lo que afirman algunos opositores, la reforma solo representa un 4% de costos laborales para las empresas y solo el 1,1% de los costos totales de producción. “Después de pagar los costos de producción, las empresas tienen utilidades, ¿verdad? Pagando el 0,8% que destinarían las empresas de sus ingresos o de sus utilidades adicionales por la reforma laboral, les quedaría todavía una utilidad del 25,7%”, explicó Carrascal en una sesión de discusión de la iniciativa.

Según la congresista, este último porcentaje serviría para remunerar a los dueños del capital, lo que se traduce en una reinversión en sus negocios. Además, insistió en que la reforma no costaría más del 1,1% adicional de sus utilidades o de sus ingresos a ningún sector de la economía en el país. “De hecho, la mayoría de los sectores económicos está en una cifra no mayor a 0,5%”, precisó.

En ese sentido, desde su perspectiva, la iniciativa no genera desempleo y tampoco tiene un impacto económico lo suficientemente alto como para frenar la productividad de las empresas.

Sin embargo, la congresista de derecha María Fernanda Cabal, del Partido Centro Democrático, puso en duda las explicaciones de Carrascal, indicando que no hay claridad en los porcentajes presentados, teniendo en cuenta que no hace una diferenciación entre ingresos (dinero que ingresa a una empresa sin deducir costos) y utilidades (dinero que queda en la empresa restando los costos).

“La ponente de la Reforma Laboral no tiene la más remota idea de lo que habla. Jamás le enseñaron que “utilidad es diferente a ingreso”. Esta exposición es simplista y desconoce la realidad financiera de las empresas que enfrentan una carga impositiva de más del 35%”, aseguró la senadora de la oposición en X.

El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela también se pronunció al respecto, cuestionando el porcentaje de utilidad que referenció la congresista al explicar el impacto de la reforma laboral en las empresas y criticó la confusión que tuvo con respecto a los conceptos de ingresos y utilidades. De igual manera, aseguró que la representante tampoco diferenció entre la manera como funcionan los contratos por prestación de servicios y aquellos que son a término indefinido.

“Absurdamente, afirma erróneamente que todas las empresas tienen un 25.5% de ingresos después de costos. Mi solidaridad con el sector productivo, merecen un Gobierno que los apoye. Son ustedes los responsables del desarrollo del país”, concluyó el ex jefe de cartera en la red social.

El concejal de Bogotá Julián Sastoque se unió a la ola de críticas contra Carrascal, criticando el hecho de que la congresista, siendo ponente, y dirigiéndose a pequeños y grandes empresarios de Colombia, no se sonrojara al igualar utilidades con ingresos cuando quiso explicar el casi nulo impacto que presuntamente tendría la reforma en los negocios. “No hay derecho a que la ignorancia medie tan importantes debates. Un economista en la UTL no sobra…”, escribió el servidor público.

El Partido Cambio Radical hizo lo propio, recordando otro lapsus que tuvo la ponente de la iniciativa en junio de 2023, en pleno debate del primer proyecto de reforma laboral que presentaron, en el que afirmó que “el 14% de los trabajadores laboran más de 60 horas al día”.

“De los mismos creadores de “los colombianos trabajan 60 horas al día” y un contrato a término fijo es lo mismo que un contrato de prestación de servicios, ahora Mafe Carrascal nos deleita confundiendo ingresos con utilidades. ¿#ReformaLaboralVA?”, cuestionó la colectividad.

