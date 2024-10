Estas fueron las primeras palabras de la madre de una de las seis mujeres colombianas rescatadas en México

Madre de una de las seis mujeres rescatadas en México espera que su hija regrese a Cúcuta - crédito Eduardo Pabón/Flickr/Redes sociales

El cónsul general de Colombia en México, Andrés Hernández, anunció el rescate de seis mujeres colombianas que habían sido reportadas como desaparecidas en Veracruz, México.

El anuncio se realizó el martes primero de octubre a través de sus redes sociales, destacando la intervención de la Fiscalía General del Estado en los operativos de rescate.

Las seis colombianas fueron identificadas como: Derlys Dayana Paneso Taborda, de 25 años; Sofía Vásquez Giraldo, de 21; Yarlín Giraldo Soto, también de 21 años; Maranyeli Michel Chacón Álvarez, de 20 años; Michel Daniela Morales, de 21 años; y la última mujer no ha sido identificada; habían viajado desde Colombia a México en los últimos cuatro meses y se encontraban en Boca del Río, una localidad en el estado de Veracruz.

Durante días, sus familias en Colombia vivieron momentos de incertidumbre y preocupación debido a la falta de noticias sobre su paradero.

El Consulado de Colombia en México ha activado todos los protocolos de localización - crédito La Silla Rota

Carmen Álvarez, madre de Marangeli Chacón, una de las colombianas rescatadas, en diálogos con Blu Radio, contó la felicidad y tranquilidad ante la noticia:

“Estamos muy felices, contentos. Toda la familia aquí está emocionada por esa noticia y bueno, esperando respuestas y con muchas expectativas de saber en realidad qué fue lo que pasó y al pendiente del regreso de las muchachas, de mi hija”, indicó la familiar de la joven rescatada.

Más familiares de las colombianas

El rescate de Derlys Dayana Paneso y Yarlín Giraldo generó una ola de alegría y alivio entre sus familiares, quienes expresaron sus emociones al enterarse de que las jóvenes habían sido localizadas con vida.

Dina Paneso, hermana de Derlys, compartió entre lágrimas su enorme alegría tras conocer la noticia, diciendo a Noticias Caracol: “Siento mucha emoción, no me puedo controlar, la verdad fue algo demasiado impresionante al principio. No he salido todavía de la impresión”.

Las jóvenes que presuntamente estaban secuestradas en México fueron encontradas en buen estado en Veracruz - crédito Reuters

Dina explicó que desde que contactaron a las autoridades, recibieron un soporte continuo que incluyó la habilitación de espacios en medios de comunicación para alertar a la ciudadanía. “Estos días de angustia fueron muy duros, demasiado complicados”, agregó.

Según relató, los días anteriores al rescate estuvieron marcados por una profunda angustia, oraciones y lágrimas, pero siempre mantuvo la fe en que su hermana pronto estaría de regreso. “Solamente quiero decirle: mona, acá la estamos esperando con los brazos abiertos”, dijo Dina.

Kelly Giraldo, hermana de Yarlín, también exteriorizó su inmensa felicidad por el rescate para Blu Radio: “¡Uf, una cosa de locos, brutal. Es una maravilla que hayan aparecido esas muchachas, mi hermana. Estaba súper feliz mi mamá, eso no paraba de llorar. Sinceramente le volvió el alma al cuerpo a esa mujer”.

Kelly indicó al medio mencionado que la emoción en su familia era indescriptible y que el alivio que sienten tras la buena noticia es inigualable.

Por su parte, Duván Panesso, hermano de Derlys, expresó con voz quebrada al mismo medio que su emoción era rotunda. “Me vuelve el alma del cuerpo, feliz, en esos momentos feliz, no he podido hablar con ella, pero feliz”, declaró para el medio radial. La incertidumbre y preocupación de los últimos días poco a poco comenzaron a desaparecer con la noticia del rescate.

El cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández, informó que las colombianas fueron rescatadas gracias a operativos de la Fiscalia General del Estado - crédito @AndresCamiloHR/X

Desaparición y rescate

La desaparición de las ciudadanas colombianas en Veracruz levantó alarma y preocupación tanto en sus familiares como en las autoridades. Las mujeres viajaron a México con la intención de trabajar como acompañantes de eventos y prestar servicios de protocolo, pero todo indica que fueron víctimas de un engaño.

De acuerdo con la información recopilada por el diario regional El Colombiano, un familiar de Derlys Dayana Paneso relató que “ella la buscan para un trabajo en una agencia de modelaje, para eventos con mujeres de otras ciudades. Ellas salieron el día 22, con vuelo de regreso a Colombia, pero perdimos contacto con ellas al miércoles (25 de septiembre) y nosotros sospechamos que las tienen encerradas y están abusando de ellas”.

Otro aspecto relevante del caso se centra en una mujer identificada como Lili Daniela, quien supuestamente recibió a las colombianas en México. Según los detalles, esta mujer estaría exigiendo 100.000 dólares (421 millones de pesos colombianos) para dejarlas ir con vida. La connacional fue quien, presuntamente, retuvo a las mujeres y les pidió dinero para su liberación.

Además, los delincuentes les habrían arrebatado sus documentos, pasaportes y teléfonos. A partir de entonces, los familiares de las desaparecidas señalan que recibieron comunicaciones extorsivas en las que se exigía el pago de una gran suma de dinero por su rescate.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, mediante su Coordinación de Asistencia a Connacionales en el Exterior, informó que el Consulado en Ciudad de México estuvo al frente del caso desde el 29 de septiembre, día en que se recibió la denuncia de la desaparición de las mujeres. E

En su declaración, el Ministerio también destacó su recomendación a la ciudadanía para que esté alerta a situaciones sospechosas relacionadas con ofertas laborales en el extranjero. Podría tratarse de engaños llevados a cabo por redes de trata de personas. La Cancillería advierte que hay que ser cuidadosos con estas oportunidades laborales.

Paralelamente, se confirmó la coordinación con la Fiscalía de Veracruz para tomar medidas legales en contra de las personas involucradas en el presunto secuestro. El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso con las familias afectadas y con llevar el caso hasta sus últimas consecuencias legales.