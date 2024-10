El presentador Roberto Cardona ‘encendió' las redes sociales por opiniones sobre la música de Marcela Reyes y otros artistas: “Me declaro impedido”

Roberto Cardona habló de Marcela Reyes y otros artistas colombianos - crédito @roberto_cardona/IG

Por estos días se ha escuchado en las redes sociales y en los medios de comunicación el nombre de Roberto Cardona, Valentina Taguado y Felipe Flores, porque se convirtieron en parte de la nueva parrilla de programación del Canal Uno con su show de las mañanas en la radio titulado Impresentables.

Esto después de que empezara a correr el rumor de que varios programas del canal iban a terminar su etapa en la televisión antes de finalizar el 2024, tras enfrentarse a problemas financieros que llevaron a las directivas a considerar el cierre definitivo.

De acuerdo con Valora Analitik, se confirmó que el futuro del canal estará en las manos del Grupo Prisa, el conglomerado español propietario de Caracol Radio. Es por esto que, poco a poco, se han ido implementando ajustes como el hecho de que algunos de los espacios radiales emigraron a la televisión, tal como sucedió con el que estaba a cargo de los locutores mencionados.

Incluso, fue el periodista de CM&, Carlos Ruiz, el que dio esta información a través de sus redes sociales, a modo de petición, para que no cerraran el formato informativo en el que él y sus colegas trabajan, incluso mencionó que Pregunta Yamid debía seguir.

Sin embargo, los cambios empezaron a aplicarse desde el 1 de octubre, con los locutores del Los 40 Colombia en las mañanas del Canal Uno, pues la idea es que la radio ahora se escuche y se vea también en televisión.

“Hola, han pasado cosas. Desde hoy estamos en televisión. Impresentables de 9 a 11 de la mañana en el Canal Uno”, escribió Roberto Cardona.

Así las cosas, la noticia la estuvieron mencionando Valentina, Roberto y Felipe durante toda la jornada a través de sus respectivas redes sociales, allí interactuaron con el público y los invitaron a verlos. Pero Cardona, por su parte, aprovechó el movimiento e hizo una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

Aunque la idea de este espacio es que los seguidores de los famosos les hagan preguntas personales para conocerlos más y para tener algunos detalles inéditos, en esta oportunidad el presentador lo utilizó para dar su opinión de algunos artistas tanto nacionales como internacionales, teniendo en cuenta su conocimiento en la radio, su trayectoria en los medios y los personajes que ha entrevistado.

“Déjenme un artista y les doy una opinión”, indicó Cardona en la publicación.

Es así como se atrevió a decir lo que piensa sobre el trabajo y otras características de personalidades como Rosalía, que indicó que “es una dura y me gustaría que se tirara un reguetón de vez en cuando”. Así mismo, aseguró que le parece “una tesa”, a pesar de que sus últimas canciones no son de su agrado.

Una de las apreciaciones que dio y que más llamó la atención fue la que hizo respecto al trabajo musical de la DJ Marcela Reyes, ya que de manera contundente indicó que no era de sus afinidades, pero también explicó las razones.

“No me gusta su música, pero no podría dar mi opinión porque no soy consumidor de guaracha. Soy fiel creyente de entender la diferencia entre gusto y calidad. Me declaro impedido para hablar de la guaracha”, dijo Roberto Cardona.

Finalmente, se refirió a la artista internacional Taylor Swift y Blessd, de los cuales dio varias apreciaciones e incluso pidió que lo educaran.

“De Taylor Swift no me funen, edúquenme. Me parece una gran artista, canta demasiado, baila muy bueno en los premios, pero no tienen el hype de Taylor. Me gustaría escucharla más para entenderla. Blessd cada día me gusta más, me parece un teso y me sorprendió su show en el Estéreo Picnic. Me gustaría entrevistar a ese man”, confesó el locutor de Los 40.