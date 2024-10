Rescataron a las colombianas que estaban secuestradas en Veracruz, México: así lo confirmó Gustavo Petro

El cónsul general de Colombia en México, Andrés Hernández, informó a través de sus redes sociales que las seis colombianas que estaban desaparecidas en México fueron rescatadas, gracias a operativos realizados por la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con el funcionario, las connacionales estaban secuestradas en Veracruz.

“Agradezco a la fiscal Verónica Hernández el trabajo y prioridad con este caso y estaremos prestando la atención consular hasta regresar a casa”, indicó el cónsul en su cuenta de X.

Asimismo, el presidente Gustavo Petro confirmó el rescate de las mujeres: “Han sido rescatadas en un operativo de equipos especializados las seis jóvenes de Medellín, que habían desaparecido en el puerto de Veracruz, México”, informó el primer mandatario.

¿Por qué llegaron a México?

Las seis colombianas fueron identificadas como: Derlys Dayana Paneso Taborda, de 25 años; Sofía Vásquez Giraldo, de 21; Yarlín Giraldo Soto, también de 21 años; Maranyeli Michel Chacón Álvarez, de 20 años; Michel Daniela Morales, de 21 años; y la última mujer no ha sido identificada. Todas viajaron a Veracruz con el fin de emplearse como acompañantes de eventos y para prestar servicios de protocolo.

“Ella la buscan para un trabajo en una agencia de modelaje, para eventos con mujeres de otras ciudades. Ellas salieron el día 22, con vuelo de regreso a Colombia, pero perdimos contacto con ellas al miércoles (25 de septiembre) y nosotros sospechamos que las tienen encerradas y están abusando de ellas”, indicó un familiar de Derlys Dayana Paneso a El Colombiano al momento de hacer la denuncia de la desaparición.

Al parecer, las ciudadanas fueron recibidas por una mujer conocida como Lili Daniela. Al llegar, según precisaron algunos seres queridos, delincuentes se habrían quedado con sus documentos, pasaportes y teléfonos. Luego, los familiares recibieron comunicaciones en las que se les exigió el pago de 100.000 dólares, es decir, más de $420 millones, por el rescate de las colombianas.

El rescate: “Acá la estamos esperando”

Dina Paneso, hermana de Derlys Dayana Paneso, expresó su alegría al enterarse del rescate: “Siento mucha emoción, no me puedo controlar, la verdad fue algo demasiado impresionante al principio (sic). No he salido todavía de la impresión”, aseguró entre lágrimas, en conversación con Noticias Caracol.

Asimismo, instó al presidente Gustavo Petro que intervenga para que el traslado de las connacionales a sus hogares sea lo más pronto posible. “Le agradecemos por haberse puesto en contacto y habernos ayudado”, añadió.

Según detalló, desde el momento en que pusieron en aviso a las autoridades, recibieron ayuda para encontrar a las mujeres desaparecidas y tuvieron espacios para dar entrevistas en medios de comunicación y alertar a la ciudadanía. Al momento del rescate, se les informó que se iba a poner en marcha un operativo para dar con el paradero de las jóvenes y llevarlas a Colombia a salvo.

“Estos días de angustia fueron muy duros, demasiado complicados, estuvimos en oración, lloraba mucho, yo tenía mucha fe”, expresó la familiar de la ciudadana rescatada.

De igual forma, envió un mensaje a su hermana: “Solamente quiero decirle: mona, acá la estamos esperando con los brazos abiertos. Yo tenía esta fe intacta, solamente quiero que regresase para darle un fuerte abrazo”,

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Coordinación de Asistencia a Connacionales en el Exterior, informó que el Consulado en Ciudad de México estuvo al frente del caso desde el 29 de septiembre, fecha en la que recibió información sobre la desaparición de las colombianas.

“En aras de brindar la debida y oportuna asistencia a las familias de las connacionales, ofició a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para solicitarle el apoyo respectivo con el fin de que se iniciaran las acciones legales correspondientes que permitieran dar con la localización y rescate de las connacionales”, aclaró la Cancillería en el comunicado.

A la par, pidió a la ciudadanía a estar atenta a situaciones sospechosas relacionadas con ofertas laborales en el exterior, ya que puede tratarse de engaños ejecutados por una red de trata de personas.