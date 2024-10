La reacción de Alejandro Estrada frente a los comentarios de Franko Bonilla sobre su ex esposa Nataly Umaña: “es un hombre muy maduro”

Ambos participantes se han destacado por sus preparaciones ante el exigente jurado - crédito Canal RCN

En una entrevista con la revista Vea, Franko Bonilla, comediante y ex participante de Masterchef Celebrity Colombia, habló sobre varios de sus ex compañeros del reality.

Uno de los puntos más destacados fue su opinión sobre Alejandro Estrada y los comentarios que ha hecho en tono de broma sobre la relación del actor con Nataly Umaña.

Bonilla, conocido por su estilo humorístico, bromeó públicamente sobre la ruptura entre Estrada y Umaña. La separación de la pareja se produjo tras la participación de Umaña en La casa de los famosos, donde se habría comprometido infidelidad con Miguel Melfi.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En la entrevista, Bonilla comentó que “él (Alejandro) es una buena persona, aunque le ha ido mal en la vida. No, mentiras. No hay que reírse de la desgracia ajena, mucho menos cuando se trata de la mujer que uno ama y en televisión. Pero fue uno de los chistes que hice de Alejandro Estrada”.

La Reacción de Alejandro Estrada

Pese a los comentarios bromistas de Bonilla, Alejandro Estrada no mostró molestia pública al respecto. Según Franko Bonilla, Estrada no ha reaccionado de manera negativa a sus chistes.

“Alejo no solo tiene muy buen humor y le gusta el stand-up, sino que es un hombre muy maduro. No sé si es por lo que conoce de la actuación, la dramaturgia y el arte en general, pero por los chistes no nos ponemos de mal genio”, explicó Bonilla.

Alejandro Estrada desveló cómo se sintió realmente cuando terminó con Nataly Umaña - crédito @alejoestrada/Instagram y cortesía Canal RCN

El comediante agregó que no tiene mala fe cuando hace chistes y que, hasta donde sabe, Estrada ha tomado sus bromas con deportividad. “Yo nunca tengo mala fe cuando hago un chiste, son eso, simplemente chistes. Entonces, hasta donde sé, Alejandro no ha reaccionado de forma negativa a los chistes que he hecho de él, que son varios”, concluyó.

La Relación entre Estrada y Bonilla fuera de ‘MasterChef’

Respecto a la relación entre ambos fuera del concurso culinario, Bonilla recordó un momento incómodo que vivieron al inicio de la competencia. Franko acusó a Estrada de intervenir sin permiso en una de sus recetas, lo que afectó el resultado final. A pesar de este incidente, ambos lograron resolver la situación de manera amistosa.

Franko Bonilla denunció que Alejandro Estrada dañó su preparación previo a la inspección de los jueces - crédito Canal RCN

“Claro que hay una relación entre ambos y es supremamente cordial. No sé si es por mi edad y la madurez de un tipo de 47 años, pero yo nunca perdí de vista que, en medio de la seriedad del asunto, siempre quise ver a ‘MasterChef’ como un juego, uno muy serio, eso sí, que tiene responsabilidades y obligaciones”, explicó Bonilla.

El impase con Estrada fue resuelto rápidamente. “El impase que tuve con Alejandro Estrada, cuando me dañó una preparación a la que le metió la mano, nos hizo estar bravos 16 horas y al día siguiente, cuando nos vimos de nuevo, nos cagamos de la risa y nos dimos un gran abrazo. Creo que ambos fuimos muy maduros ante esta situación, o así lo vi yo. De manera que la relación con Alejo es muy bonita”, concluyó.

Alejandro recordó como fue su proceso para presentar el casting para un reality show - crédito @alejoestrada

La madurez y el profesionalismo de Alejandro Estrada han sido reconocidos no solo por sus habilidades culinarias, sino por su capacidad para manejar situaciones tensas con humor y respeto. Su relación con Franko Bonilla es una muestra de cómo la competencia y el entorno televisivo pueden dar lugar a conexiones personales fuertes, incluso en medio de desacuerdos.

Por otro lado, Franko Bonilla ha demostrado que su humor no busca causar daño, sino fomentar la camaradería y el buen ambiente entre compañeros. Sus bromas, aunque a veces pueden parecer fuera de lugar, son aceptadas y comprendidas por quienes conocen la naturaleza de su humor.

En resumen, la relación entre Alejandro Estrada y Franko Bonilla parece estar basada en el respeto mutuo y una comprensión compartida de la competitividad y el entretenimiento en MasterChef Celebrity Colombia. La capacidad de ambos para dejar atrás los malentendidos y continuar con una relación cordial es un claro reflejo de su profesionalismo y madurez.