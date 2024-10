Kevyn y ‘Guajira’, ganadores del ‘Desafío XX’, estarían juntos: un video sería la prueba de su relación

Después de que terminó el ‘Desafío XX’, llegaron los rumores sobre una posible relación amorosa entre Kevyn y Guajira - crédito @guajira_desafio/Instagram

Kevyn se coronó como el gran ganador del Desafío XX, llevándose un premio de 1.200 millones de pesos. La competencia, que mantuvo a los televidentes a la expectativa, culminó con una reñida batalla entre Kevyn y Darlyn, ambos reconocidos por su fortaleza a lo largo del programa.

El final del reality no solo se volvió famoso por la victoria del competidor, sino también por rumores sobre una posible relación amorosa entre él y su compañera Guajira. Estos rumores se intensificaron tras la difusión de varios videos en redes sociales que mostraban a ambos en actitudes cariñosas durante una fiesta posterior al programa. En uno de los videos, se les ve bailando juntos en una discoteca, lo que ha llevado a muchos a especular sobre la naturaleza de su relación.

Además, en una transmisión en vivo, un fan le pidió a Guajira que “ajuicie a Kevyn”, a lo que ella respondió: “Confíe que yo ya estoy en eso”. Por su parte, Kevyn también dejó entrever la relación al decir: “Yo la tengo que ajuiciar a esa mujer, me la he aguantado, no todo el mundo lo hace”.

Asimismo, en otra transmisión en vivo, Marlon, otro participante del Desafío, dijo que Guajira tenía “cara de ponqué”, pero ella le respondió “tengo cara de ponqué porque gané, no porque esté con Marlon”; sin embargo, Marlon expuso su relación con el ganador del reality 2024: “No, a mí no me meta en eso que usted está es con Kevyn”. Después, el boyacense se acercó a su excompañera y le da un abrazo, pero Marlon decidió ocultarlos: “Esto ya no se los puedo mostrar”.

La especulación sobre el romance entre Kevyn y Guajira no es nueva. Desde que ambos estaban en el set de grabación, se rumoreaba que podrían tener una relación, aunque nunca fue confirmada por ellos. Sin embargo, los recientes videos y declaraciones parecen confirmar lo que muchos ya sospechaban. El Desafío fue un programa que no solo ha puesto a prueba las habilidades físicas y mentales de sus participantes, sino que también ha sido escenario de la formación de vínculos personales puesto que del reality salieron varias parejas como Darlyn con Kratos, Yoifer y Dickson. Además, Kevyn estuvo primero involucrado sentimentalmente con Natalia.

El triunfo de Kevyn y los rumores sobre su relación con Guajira han generado un gran interés en las redes sociales, donde los seguidores del programa continúan debatiendo y comentando sobre la veracidad de su relación: “Que muero si están juntos 😍😍😍😍 digan que sí porfa”; “Botón por los que deseamos ver la cara de Natalia en estos momentos”; “Cuántos desean que sean novios y que su relación perdure hasta viejitos. Ellos saben que se gustan y que me digan que no para pelear con los dos”; “Kevyn eres un campeón... te ganaste el Desafío XX y te quedaste con la mejor hembra, mi llave”, son algunas de las reacciones en las redes sociales.

Aunque Kevyn y Guajira fueron invitados al pódcast Los Enredados de Caracol Televisión y La Red para aclarar su situación sentimental. El presentador les cuestionó si estaban juntos y al principio la deportista bromeó y le preguntó al ganador: “¿Decimos la verdad? Responde Kevyn, vamos a ver si es capaz de decir la verdad”, pero luego de hacer burlas al respecto, los dos aclararon que los rumores son “mentira”.

Sin embargo, después de desmentir un romance confesaron que están viviendo juntos. Esta noticia ya se había especulado entre sus seguidores, quienes habían notado en videos que ambos publicaban en redes sociales, donde se observaban fondos y elementos similares.

Durante el pódcast, Guajira confirmó entre risas que efectivamente están compartiendo vivienda, aunque aclaró que no duermen en la misma cama: “Es verdad, estamos viviendo juntos. Los cuartos están cerquita”, explicó. Además, la conversación se tornó más interesante cuando la competidora reaccionó a un meme de Natalia que hacía referencia a su cercanía con Kevyn durante la competencia: “Si yo fuera ella también estaría ardida por dejar ir 1.200 millones”, comentó entre risas, refiriéndose al premio del programa.