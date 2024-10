Amante y oficial se fueron a los golpes en minimercado de Barranquilla: “Ya no lo dejan a uno tomarse una cervecita”

Uno de los empleados de la tienda se vio obligado a intervenir - crédito @marimondieu / X

Del amor al desamor hay poco trecho. Basta con ir de la casa a la tienda, como ocurrió a una pareja barranquillera que, a finales de septiembre, protagonizó un rompimiento de telenovela en un minimercado de la capital del Atlántico.

“No joda, ya no dejan que uno se tome las coronitas tranquilo en el Oxxo porque te encuentras con una pelea de cacho”, lamentó un cliente que decidió grabar la discusión y luego compartirla en redes sociales.

Con los gritos, la clientela y el personal se centraron en la corta, pero llamativa historia de engaño y desamor en la que tres personas se vieron implicadas, luego de que una joven descubriera a su pareja en compañía de otra mujer.

Por cumplir una cita con su amante, habría dejado de llevar a su novia al trabajo - crédito @marimondieu / X

Por sospecha o casualidad, lo encontró en medio de una cita que lo habría llevado a desatender su compromiso de llevarla en moto a la oficina, pero decidió encararlo y luego amenazar a la que, según testigos, sería su amante.

La discusión escaló de tal manera que, incluso, uno de los trabajadores del lugar se vio obligado a intervenir, pero la joven, entendiendo que no era el lugar, le pidió a su novio que hablaran fuera, no sin antes gritarle a la segunda mujer: “Y tú me las vas a pagar toditas”.

Su advertencia desencadenó una pelea fugaz de la que ninguna salió bien librada, aunque la supuesta amante dejó su punto en claro: “A mí no me vengas a amenazar”, en medio de los cada vez más frecuentes videos de “cachos” virales.

Colombia, entre los países más infieles de Latinoamérica

Colombia ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en términos de infidelidad, según dos estudios recientes de Gleeden y Ashley Madison, reportó Blu Radio. Solo está detrás de Brasil, que tiene una población cuatro veces mayor (214 millones de habitantes frente a los 51 millones de Colombia). En tercer lugar se encuentra México, cuya población es casi tres veces mayor, con 127 millones de personas. Estos datos sugieren que, proporcionalmente, un mayor porcentaje de colombianos serían infieles, comparados con países de mayor densidad poblacional.

El fenómeno de la infidelidad se presenta en mayor frecuencia en algunas ciudades colombianas, destacando Rionegro en primer lugar, seguido de Medellín y Bucaramanga. Otras ciudades también afectadas son Tunja, Tuluá, Bogotá, Pereira, Villavicencio, Ibagué y Popayán.

Colombia es el segundo país más infiel de la región - crédito VisualesIA

Según el psicólogo Andrés Gutiérrez, la infidelidad se origina a partir de encuentros sexuales o contactos digitales y se ve impulsada por factores como la rutina, la tentación, la seducción y la monotonía en las relaciones. Gutiérrez explicó que esta situación puede tener un gran impacto en la salud mental, aumentando significativamente los niveles de estrés y dificultando la toma de decisiones en los ámbitos personal y laboral.

Las estadísticas apuntan a que seis de cada diez colombianos han sido infieles en algún momento de sus vidas. En el caso específico de los hombres, el porcentaje asciende a ocho de cada diez. Estos datos se desprenden de un análisis realizado por la plataforma Gleeden, que cuenta con 450 mil suscriptores en Latinoamérica, de los cuales la mayoría son colombianos. Silvia Rúbides, directora de Marketing de Gleeden, señaló que “hasta un 70 % de nuestros usuarios siguen siendo hombres, y el promedio de seis de cada diez colombianas mujeres han sido infieles, pero en el caso de los hombres sube a ocho de cada diez”. Además, enfatizó que “los hombres son mucho más infieles”.

A pesar de los altos índices de infidelidad en ambos géneros, las mujeres suelen ser más estigmatizadas por este comportamiento, alcanzando un 68% de estigmatización. Según Rúbides, las razones principales de infidelidad difieren entre hombres y mujeres: los hombres suelen alegar que fueron seducidos y no pudieron evitar la tentación, mientras que en el caso de las mujeres, la falta de atención y de detalles por parte de la pareja es un motivo importante.

Seis de cada 10 colombianos admitió haber sido infiel en algún punto de su vida - crédito VisualesIA

El fenómeno no discrimina por edad, género, orientación sexual, religión, raza o ideología política; afecta a todos por igual. Ni siquiera la exposición en redes sociales parece detenerlo. En respuesta a esta problemática, la congresista liberal Kelly Karina Espinosa presentó la ley “Cero Cachos” a mediados de abril, con la intención de reducir la infidelidad en el país. Según Espinosa, “la infidelidad está generando violencia, depresión y suicidios” y por eso considera que “es una labor de todos” enfrentar esta situación.

Existen tres tipos principales de infidelidad en Colombia, según Gleeden: el contacto físico, la conexión emocional y el sexting o coqueteo en redes. Estos patrones muestran que la infidelidad no se limita únicamente a lo físico, sino que incluye otros tipos de interacción que pueden ser igualmente dañinos para las relaciones.