Paola Holguín ya empezó a hacer campaña a la presidencia y mandó mensaje a quienes votaron por Petro: “Lo tumbaron, mijito”

El camino para escoger al que será el candidato o candidata del Centro Democrático de cara a los comicios presidenciales del 2026 ya empezó. Así como los senadores Miguel Uribe y María Fernanda Cabal adelantan sus encuentros con las regiones, lo mismo sucede con Paola Holguín, que llevó a cabo una serie de reuniones en las que dio a conocer la propuesta programática de lo que sería su Gobierno y aprovechó para enviarle un mensaje a los electores del mandatario Gustavo Petro.

La congresista, cercana al ex jefe de Estado Álvaro Uribe Vélez, fue protagonista de un encuentro en el que puso sobre la mesa sus postulados y, de paso, midió el nivel de aceptación de su discurso en las comunidades. Pero lo que más llamó la atención fue la forma en la que se refirió a lo que, para ella, fue una estafa de tipo ideológico por parte del primer mandatario, en relación con lo que habrían sido sus promesas en campaña y el cumplimiento de las mismas, a dos años de mandato.

“Este es un partido que va a seguir defendiendo el diálogo popular, y no el diálogo de ellos, que es para sembrar odio y división. Nosotros queremos a una Colombia unida, por encima de los partidos y las ideologías”, afirmó la senadora, que ha hecho parte de esta representatividad desde su fundación, en 2013, que se ha convertido –además– en una de las principales fuerzas políticas del país, hoy en la oposición; pero entre 2018 y 2022 como partido de Gobierno.

Pullas a Gustavo Petro y el Estado “derrochón”

Acto seguido, dio a conocer la estrategia para acercar a todos aquellos que se encuentran decepcionados por haber confiado en el proyecto político del progresismo, el mismo que en la actualidad está salpicado por los escándalos como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y otros como la investigación que se adelanta por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), por presunta violación de topes de campaña; por más de $5.355 millones.

“Al que votó por Petro no es para criticarlo, no es para juzgarlo, no es para señalarle, hoy es lo que tenemos que decirle: ‘a usted lo tumbaron, mijito, venga ayúdenos a recuperar a Colombia’. Porque nosotros tenemos que tener (sic) capacidad de unidad, tenemos que tener (sic) grandeza. Colombia necesita austeridad, o vamos a seguir pagando impuestos cada vez más altos para que (Verónica) Alcocer tenga masajista”, agregó la senadora, con señalamientos a la familia presidencial.

Además, sacó a relucir los casos en los que se han registrado cuestionamientos al Ejecutivo por la pérdida de recursos. “(....) para que se roben la plata como se la robaron con los carrotanques (de la Ungrd), con las ollas comunitarias, como se la están gastando en Rtvc”, agregó la congresista, que reiteró la necesidad de “apretarse el pantalón” y dejar atrás los derroches que, en su concepto, han caracterizado al actual mandato en las diferentes dependencias del organigrama estatal.

Así pues, insistió en que hace falta transparencia y una lucha frontal contra la corrupción, no sin antes lanzar duras pullas a los sectores afines a Petro. “Ellos nos vivían acusando de corruptos. ¿Corruptos? ¡Pa’ ladrones ellos!”, insistió Holguín, que quiere dar la pelea en la lucha por la postulación del partido; en otras palabras, la ‘bendición’ del expresidente Uribe, que al parecer tendría la última palabra, más allá de las peticiones de un proceso de elección abierto al público.

Aunque aún falta, por lo menos, un año y ocho meses para la primera vuelta, es claro que la puja al interior de la colectividad está en marcha y los potenciales candidatos han comenzado a medirse en los territorios, como parte del proceso que se viene para hacer contrapeso a los sectores alternativos y de centro.