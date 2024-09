Mario Hernández aseguró que Petro está engañando a los trabajadores con la nueva reforma laboral: “Creen que los están favoreciendo y no es cierto”

Mario Hernández dio su opinión sobre la reforma laboral que propuso Gustavo Petro y que empezará a debatirse en el Congreso - crédito archivo suministrado Mario Hernández y Vannessa Jiménez/Reuters

La nueva reforma laboral empieza a discutirse desde el lunes 30 de septiembre en el Congreso y, desde ya, los grandes empresarios del país advierten las consecuencias que traerá la nueva propuesta del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ante las amplias posibilidades de que sea aprobada en el legislativo.

De hecho, el creador y dueño de la reconocida marca de bolsos y maletines Mario Hernández, se despachó contra la medida y contra el primer mandatario, pues aseguró que su iniciativa solo conseguirá que el empleo en Colombia se reduzca, ante el encarecimiento que implicaría contratar a nuevos colaboradores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En una entrevista otorgada a El Tiempo, el empresario aseguró que Petro está engañando a los trabajadores del país con falsas promesas que, aunque sí les traerá mayores beneficios en sus condiciones laborales, será más difícil acceder a un empleo ante las reservas de las compañías para abrir vacantes.

“Parece como si el Presidente estuviera en campaña. Los empleados creen que los están favoreciendo y no es cierto. Lo que estamos haciendo es un país menos competitivo. Si se da cuenta, no competimos, trabajamos menos. Mire lo que pasó en Argentina, se acabó la industria con los sindicatos. Yo creo que tenemos un per cápita de 6.000 dólares únicamente, y con 6.000 dólares no hacemos nada. Los políticos no han generado un empleo; no saben cómo”, señaló Hernández al diario nacional.