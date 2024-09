Katherine Miranda lanzó sablazo a Gustavo Petro, tras anuncio del recorte del presupuesto: “Podríamos empezar por...”

La representante Katherine Miranda cuestionó la actitud del presidente Gustavo Petro con respecto al presupuesto del 2025 - crédito Colprensa

El mensaje del presidente de la República, Gustavo Petro, acerca de la inminente reducción del Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2025, luego de que no fuera aprobado por parte del Congreso el monto solicitado, por $523 billones, generó fuertes reacciones en los sectores políticos del territorio nacional. Una de ellas fue la de la representante a la Cámara Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, que no dudó en expresarse en duros términos en sus redes sociales.

Petro, luego de que no prosperara el proyecto de ley en las comisiones económicas, Petro quedó con la facultad de definir el presupuesto por decreto, aunque no podrá incluir la llamada ley de financiamiento, o reforma tributaria; uno de los motivos por los que, al parecer, habría lanzado esta publicación que alimentó la controversia, entre quienes defienden su postura y los que la consideran una retaliación hacia ciertos sectores de la población.

“Si hay que recortar el presupuesto del 2025 porque el congreso no aprueba la ley de financiamiento, entonces se recortarán todos los subsidios a los sectores ricos de la población. El pueblo no paga el sobre endeudamiento de (Iván) Duque”, expresó el jefe de Estado en su perfil de X, el sábado 28 de septiembre, con lo que dio pie para una serie de respuestas de varios de los integrantes del legislativo, como Miranda: que pasó de apoyar a Petro en el arranque de su mandato a criticarlo.

Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro hizo su anuncio de recorte de presupuesto para el 2025, en medio de fuertes comentarios - crédito @petrogustavo/X

Así respondió Katherine Miranda a Gustavo Petro tras anuncio del recorte del presupuesto

La parlamentaria, por ejemplo, hizo un particular recuento de aspectos en los que deberían hacerse ajustes por parte de las entidades del Estado, antes de promover iniciativas que estén enfocadas a aplicarle más impuestos a los colombianos. Y, en este orden de ideas, tampoco afectar los recursos que deben destinarse a los departamentos, como en Antioquia, La Guajira, Sucre, con recortes que van desde el 24 al 37 por ciento, según han denunciado sus gobernadores.

“Podríamos empezar por: 1. Embajadas 2. Viajes 3. Conciertos 4. Casas Colombia en eventos 5. Marchas pagas…. ¿Cuáles agregarían ustedes?”, cuestionó la congresista en su cuenta en esta red social, en una dura respuesta al primer mandatario. Miranda, con ello, mencionó algunos aspectos que han sido objeto de debate en las redes sociales, por parte de un Gobierno que ha destinado importantes recursos para fortalecer su política exterior, sin que ello muestre aún resultados.

A su vez, tocó otro tema que ha fomentado una intensa discusión: y es el de las movilizaciones promovidas por dependencias estatales, no solo en respaldo a los proyectos del Ejecutivo, sino también a la imagen del jefe de Estado: que según las diferentes mediciones de las firmas encuestadoras, que no son pagas por el Departamento Administrativo para la Presidencia (Dapre), atraviesa por uno de sus peores momentos, con más del 60% de desaprobación.

Este fue el mensaje de la representante a la Cámara Katherine Miranda en respuesta al presidente Gustavo Petro, por el anuncio del recorte del presupuesto - crédito @mirandabogota/X

Es la primera vez en que el presupuesto no es aprobado por las comisiones económicas, por lo que tendrá que definirse conforme a lo dispuesto a la Constitución Política. Un hecho que no fue bien tomado por parte del presidente de la República, a juzgar por sus publicaciones con respecto a este asunto y su rifirrafe con el titular del Congreso, Efraín Cepeda, al que culpó, en gran medida, del fracaso de este trámite; que estuvo a cargo del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

“Las normas son claras y se debe incluir lo que está financiado, no lo que no tiene una fuente de recursos, léase los 12 billones de pesos de la ley de financiamiento no se pueden incluir en un decreto”, expresó Cepeda sobre lo dicho por el ministro Bonilla, que insistió en la cifra de $523 billones del PGN.