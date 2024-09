Sara Uribe reflexionó sobre las opiniones que tienen las personas de alguien más: “A todo el mundo no le tengo que gustar”

La empresaria decidió dejarle un mensaje a sus seguidores - crédito @observando_andoo/IG

Sara Uribe es una reconocida modelo y empresaria colombiana, que suele compartir en sus redes sociales algunos aspectos de su vida personal y profesional. La paisa sostuvo una relación con el futbolista Fredy Guarín, con el que tuvo un hijo de nombre Jacobo y por el que, en repetidas ocasiones, es duramente criticada por la manera en la que lleva la crianza del menor.

Recientemente, la exprotagonista de novela compartió con sus seguidores una reflexión, después de haber compartido en sus redes sociales la celebración de Amor y Amistad con personas cercanas a su círculo social. En video, registró que para esa ocasión decidió utilizar un atuendo que, según ella, despertaría algunos comentarios; sin embargo, se sentía segura y cómoda a pesar de lo que pudieran opinar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sara Uribe cambió de look y recibió comentarios positivos por su corte de pelo - crédito @sara_uribe/Instagram

En medio de la charla que quiso tener con sus seguidores, abordó el tema de lo que implica poder salir de fiesta un día siendo madre, explicando punto por punto lo que tiene que hacer para que su hijo quede en buenas manos sin que nada extraordinario ocurra. Pero la situación fue más allá, al percatarse de las miradas que comenzó a recibir en el establecimiento en el que se encontraba con sus amigos, sintiéndose señalada por querer disfrutar.

“Yo feliz, tranquila … Algunos van a decir tan grilla, tan mostrona porque ya es mamá, yo me sentía regia, divina … Cuando en la mesa del lado va llegando una muchacha con los amigos, yo estaba en mi mood y empecé a sentir muchas miradas. De un momento a otro, una de mis amigas comenzó a escuchar las cosas negativas que ella estaba diciendo de mí, cuando vi que mi amiga reaccionó a la defensiva le dije ‘amiga, yo a todo el mundo no le tengo que parecer linda’ y es verdad, yo a todo el mundo no le tengo que gustar”.

Sara Uribe sorprendió a sus seguidores con una sesión de fotos que dejó a más de uno con la boca abierta - crédito @sara_uribe/Instagram

Lejos de reaccionar mal por las miradas que estaba despertando esa noche, Uribe tomó las cosas con naturalidad y aseguró que los comentarios surgían por la percepción que las personas tenían de ella, más no reflejaban como realmente se sentía en ese momento. Además, recalcó que no tendría por qué preocuparse por detalles que no tiene importancia, dejando que le afectaran y amargando la noche que estaban disfrutando.

“Aquí la invitación es que cuando uno está viviendo su vida y disfrutándola, no tiene por qué estar pendiente de que uno le pueda agradar al entorno. Cuando la vi que llegó con esa cara de aburrida y se dedicó a verme, yo solo pensé que se trataba de una mujer muy bonita admirando a otra mujer que es hermosa. Espero que ella también pueda salir a bailar y disfrutar con sus amigos, espero que les sirva a aquellas personas que están en búsqueda de su felicidad, porque uno no puede salir a buscarle un defecto a las personas”, concluyó.

Sara Uribe fue blanco de críticas en sus redes por, aparentemente, abusar de los filtros - crédito @sara_uribe/Instagram

Rápidamente, los comentarios no tardaron en aparecer entre sus seguidores quienes afirmaron que: “La gente no aprende que no tiene que opinar de los cuerpos ajenos”; “cada quien es libre de salir vestido como quiera, sea madre o no”; “bien dicho Sara, no puedes pretender amargarte porque los otros brillan con luz propia”, entre otros.

No es la primera vez que Sara Uribe es criticada

En su cuenta de Instagram, la paisa reveló una sesión de fotos que la practicaron al interior de una aeronave; sin embargo, fue duramente criticada por una seguidora que la acusó de utilizar demasiado filtro en las imágenes a lo que no dudó en responder con un contundente mensaje: “Señora Orfi, no es filtro, es que parezco de mentiras, yo ni me las creo”, generando de inmediato, cientos de likes a su favor y un comentario en su defensa que decía: “Tanto Photoshop es necesario, eres sencillamente bella, sin tanto retoque fotográfico”.