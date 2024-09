Agarrón entre ministro de Educación y periodista por “silencio” en condena contra exministros de Álvaro Uribe Vélez

José Daniel Rojas Medellín salió en defensa de Gustavo Petro por comentarios de Álvaro Uribe Vélez - crédito SAE

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, se despachó contra periodista que reprochó las declaraciones del presidente Gustavo Petro que, al conocer las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe en las que afirmaba que la reforma tributaria estaría destinada para financiar las elecciones en 2026.

“Se observa que el recaudo, inferior a $12 billones, sería para financiar el año 2025 y las elecciones de 2026. Todo para conseguir votos con empleos burocráticos que poco o nada agregan de valor y subsidios sociales engañosos por no ser sostenibles más allá de elecciones”, indicó Uribe en medio del Congreso Nacional de Fenalco, realizado en Barranquilla.

Ante las polémicas declaraciones, el presidente Petro negó de manera enfática que parte de los recaudad de la reforma tributaria sea para financiar su posible campaña presidencial para 2026. “Uribe, en esto te equivocas, nosotros no hacemos lo que hacen ustedes. No compramos votos...”, escribió, vía X.

En efecto, la publicación generó mella en una periodista, que le recordó el proceso que tiene en curso en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntas irregularidades en su campaña presidencial de 2022: “Le haría bien reflexionar frente a lo que dice el CNE de su campaña y recordar que su propio hijo es el testigo que habló en su contra y contó muchas cosas… ‘No compramos votos’”.

Ante esto, Rojas Medellín, elegido ministro de Educación con poca experiencia en el sector, invitó a la comunicadora a comparar los dos casos que involucran al presidente y el expresidente Uribe. Este último, relacionado con la reciente ratificación de condena de Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt, así como contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Alberto Velásquez Echeverri, por el escándalo de la ‘Yidispolítica’, donde se habrían comprado votos de congresistas para aprobar la reelección del exmandatario en 2004.

“Yo me pregunto: ¿En serio, encuentran comparable el fallo condenatorio que dictamina la culpabilidad de los amigos de Uribe por parte de la más alta instancia judicial con lo que pretende el excongresista uribista Álvaro Hernan Prada (investigado por la sala penal de la corte suprema por presuntos sobornos a paramilitares en caso de Uribe) en un órgano administrativo como lo es el CNE?”, escribió en la publicación.

Y agregó: “O en otras palabras ¿Es igual un fallo condenatorio de la corte suprema en segunda instancia a una acción política extemporánea de un órgano que no tiene carácter judicial y si uno muy político en el que investigados por la propia corte desean derrocar al presidente? Y ojo que el argumento de los uribistas en el CNE no es compra de votos!!”.

En efecto, este “llamado a la reflexión” llevó a que el presidente Petro replicara la publicación de Rojas Medellín en señal de aprobación. Entre tanto, la periodista, que calificó de “brillante” el discurso del expresidente Uribe en Barranquilla, afirmó que hace parte de aquellas que aplaude cuando cae el que tiene que caer, contrario al ministro, que ha sido uno de los más cercanos al primer mandatario.

“La diferencia Daniel entre usted y yo en este caso por lo menos, es que yo aplaudo que caiga el que tenga que caer. Usted por lo que veo vive con espejo, pero le molesta ver todo lo que sucedió en la campaña Petro Presidente, que no olvide un súper detalle: el que desnudó todo no fue nadie distinto a Nicolás Petro, el hijo del presidente, bueno sin olvidar los audios del jefe de campaña Benedetti. Pero ajá, algunos ahí si no encuentran nada raro”, escribió en su respuesta.

Este rifirrafe lo cerró el jefe de la cartera de educación, que aseguró que la compra de la reelección de Uribe es “una realidad, un hecho constatado por la justicia quien condenó y los halló culpables. Por más que quiera igualarnos, no podrá”, puntualizó.

