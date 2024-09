Shakira se juntó con Greeicy y otras celebridades en fotografía que causó sensación: “La soltería es un estado mental”

Shakira sumó a Greeicy para una fotografía que se hizo viral en redes sociales, junto a otras celebridades latinas - crédito @shakira y @greeicy/Instagram

A lo largo de la semana, Shakira se mantiene activa en redes sociales como parte de la promoción de su sencillo Soltera, con el que celebra su nueva etapa tras el final de su relación con Gerard Piqué en 2022 y que motivó las composiciones que formaron parte de Las mujeres ya no lloran, su álbum de regreso a la música publicado el pasado mes de marzo.

La promoción del sencillo resultó singular debido a que en la portada apareció acompañada de celebridades como Anitta, Danna, Lele Pons y Winnie Harlow, en un ambiente de fiesta. Aunque el videoclip no se estrenó al tiempo con la canción en las plataformas digitales, el mismo mantiene en vilo a los seguidores de la barranquillera, debido a que se espera la presencia de estas celebridades, con las que fue vista departiendo en una discoteca exclusiva de Miami días antes del estreno.

Mientras llega el momento en que se conozcan detalles del video musical, la colombiana volvió a realizar una publicación que capturó la atención de sus más de 90 millones de seguidores en Instagram. En esta oportunidad, sorprendió debido a que el reparto de celebridades cambió notablemente, sumando a las argentinas Tini Stoessel y Stefi Roitman, las venezolanas Lele Pons (la única que repitió de las de la publicación inicial) y Eliane Gallero, y para sorpresa de los colombianos, eligió a su compatriota Greeicy Rendón.

Shakira y Greeicy se sumaron a Lele Pons, Eliane Gallero, Tini Stoessel y Stefi Roitman en una fotografía que simbolizó empoderamiento femenino para sus seguidores

Todas ellas se juntaron para una fotografía que no tardó en causar impacto en la plataforma digital, especialmente por lo que la colombiana sumó en la descripción. “La soltería es un estado mental! sino me creen que lo digan mis amigas”, a las que etiquetó una por una para luego preguntar “¿Y dónde están las solteras?”. Además, todas ellas aparecen bailando en un corto clip, una parte de Soltera.

Las participantes no tardaron en responder. Una de las que tuvo más notoriedad fue Greeicy al remarcar las nacionalidades que se juntaron allí. “Dos colombianas, dos venezolanas y dos argentinas”, escribió; mientras que Lele Pons respondió “Linda noche en casa”, opinión secundada por Tini que escribió “Que lindo la pasamos”. En los comentarios hubo consenso en el “junte poderoso” que representó este momento, y no faltaron los que pidieron que la barranquillera anunciara colaboración con Greeicy o Tini en un futuro.

Por lo pronto, Soltera, ya supera los 2,7 millones de reproducciones en YouTube y se ubica en las listas de tendencias de dicha plataforma

Lo que se sabe de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

Colombian recording artist Shakira performs during the Copa America Final halftime show in a match between Argentina and Colombia at Hard Rock Stadium.

El estreno de Soltera se da a pocas semanas del inicio de su gira mundial, que de momento tiene contemplados un total de 14 conciertos en ciudades de Estados Unidos y Canadá. Aunque se tiene contemplado que la barranquillera confirme presentaciones en Europa y América Latina, así como en algunos destinos del continente asiático, de momento no se hicieron anuncios oficiales sobre estas fechas.

Durante los últimos días se viene especulando con la posibilidad de que Shakira incluya a Barranquilla, Medellín y Bogotá como sus destinos en Colombia por diversas cuentas, rumor que se intensificó cuando el portal de TicketLive publicó una captura de pantalla con imagenes promocionales de Shakira, acompañadas de las palabras “próximamente”, dando a entender que el anuncio sería inminente.

No obstante, Sony Music Colombia comentó a Infobae Colombia desmintieron dicha posibilidad, al menos de momento. “Cualquier información que no sea publicada y que no haya salido desde Sony Music, no es oficial (...) No tenemos conocimiento de nada relacionado con shows en Colombia”. En cuanto a la publicación de TicketLive, Infobae Colombia pudo conocer por parte del equipo de trabajo de Shakira que no será la tiquetera encargada de las entradas. “Lo cierto es que esta no es la plataforma que realizara las ventas de las boletas en Colombia. La información oficial saldrá próximamente”, manifestaron.