Hijo del primer matrimonio de la ‘Gorda’ Fabiola, se refirió a su relación con Polilla: “Soy un privilegiado”

Juan Sebastián y Alejandra Valencia Posada son los hijos mayores de la Gorda Fabiola, que nacieron de su primer matrimonio - crédito @alejavalenciapo/Instagram y @polilla_feliz y @yurisuarez/Instagram

La reciente muerte de Fabiola Posada, la comediante conocida como la Gorda Fabiola, dejó un vacío en la televisión colombiana, en especial en su casa, el Canal Caracol, en el que trabajó por casi 40 años.

Luego del fallecimiento de la comunicadora social y periodista, que conquistó al público con su humor y su personalidad, su hijo Juan Sebastián Valencia Posada, producto del primer matrimonio de la comediante (con Mauricio Valencia), se pronunció sobre su relación con Polilla, esposo de la Gorda Fabiola.

El hijo mayor de la humorista de Sábados felices, utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje emotivo. Valencia Posada escribió: “Soy un privilegiado. La vida me regaló otro papá, que me ha acompañado los últimos 28 años. Él me ha visto crecer, me ha apoyado, me ha guiado. Me prestaba vestidos cuando tenía eventos importantes, me enseñó el valor de la disciplina, me mostró lo que significa la pasión por la profesión”, declaró.

Juan Valencia (izq.) y Alejandra Valencia (der.) son los hijos de la 'Gorda Fabiola' producto de la relación con Mauricio Valencia; mientras que David Polania (centro) fue el hijo producto de su matrimonio con el también humorista 'Polilla' - crédito @alejavalenciapo/Instagram

Juan Sebastián también expresó su gratitud hacia Polanía por el amor inquebrantable que este mostró hacia su madre: “Como si fuera poco, amó a mi mamá demasiado, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Eso es todo lo que está bien en la vida. ¿Cómo no amarlo y agradecerle tanto? Poli, te digo: no estás solo. Aquí tienes un hijo más que te cuidará, guiará y apoyará siempre. Padrino de boda, padre, amigo. Te amo”, añadió el joven en su perfil privado de la red social.

Pero es la historia de amor de la Gorda Fabiola con Nelson Polanía la que tanto en vida como después del fallecimiento de Posada, que aún despierta reacciones en el público del entretenimiento colombiano.

No solo por el destacable cariño, respeto y efusivo amor que mostraban en pantallas y en redes, sino a las varias curiosidades entre los dos humoristas como la diferencia de edades, las circunstancias iniciales de su unión —que es uno de los matrimonios más solidos y celebrados del medio—, y la relación de Polanía con la familia de la Gorda Fabiola.

Los hijos de la gorda Fabiola le dan el último adiós - crédito Catalina Olaya/Colprensa

De este último detalle, ambos humoristas expresaron en varias oportunidades, por medio de entrevistas a lo largo de los años que, inicialmente, la familia de Fabiola Posada no estuvo de acuerdo con la unión amorosa entre las dos personalidades de la farándula. De hecho, testificaron ciertas distancias de algunos miembros de la familia Posada con Nelson Polanía.

El duro y conmovedor mensaje de Nelson Polanía tras la muerte de la Gorda Fabiola

Nelson Polanía también recurrió a Instagram para compartir un mensaje profundo y desgarrador tras el sepelio de la Gorda Fabiola.

“Te fuiste y se te olvidó enseñarme a vivir sin ti. Fueron 28 años amándote y respetándote, buscando nuestra felicidad, agradeciendo cada momento que pasamos juntos. Uno nunca está preparado para perder el amor de su vida. Tengo una tristeza infinita, las lágrimas que invaden mi rostro se filtran por los poros y empiezan a arrugar mi alma”, escribió Polilla, acompañado de varias fotos de momentos compartidos con su esposa.

Además de estos mensajes, Juan Sebastián Valencia explicó en su publicación que los últimos días de su madre fueron extremadamente difíciles debido a los intensos dolores que sufrió, a los cuales se sumó la adquisición de una bacteria fatal.

El mensaje que compartió Juan Valencia en la red social LinkedIn - crédito juanvalenciaposada/LinkedIn

La Gorda Fabiola tuvo que enfrentar una lucha de más de tres décadas contra la diabetes, enfermedad que le fue diagnosticada en 1997, cuando tenía 32 años, y que le costó varias temporadas en hospitales, tres de ellas en condiciones de salud graves que casi la llevan a la muerte.

En una entrevista en el programa La Red, explicó: “Cuando la diabetes se me declaró, yo era una mujer de 32 años, tenía un sobrepeso de 147 kilos y comencé a sentir una sed insaciable, un apetito desbordado, mucho sueño y cansancio. Yo solo quería dormir y, encima de eso, comencé a ver borroso”.