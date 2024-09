Érika Zapata, de Noticias Caracol, presumió la evolución y cambio de su rostro con meticuloso tratamiento

La periodista mostró su avance estético con el bótox - crédito @erika_zava / vía Instagram

La periodista antioqueña de Noticias Caracol, Erika Zapata ha ganado reconocimiento en los últimos años por su trabajo como reportera, pero también ha sido viral en redes por las intervenciones estéticas a las que se ha sometido para cambiar la apariencia de su rostro.

En una reciente publicación en sus redes sociales, en donde cuenta con más de doscientos mil seguidores, ella junto a su esteticista, la doctora Claudia Cadavid, enseñaron los cambios que ha tenido el bótox en el rostro de la presentadora.

La presentadora de Noticias Caracol se ha sometido a varias intervenciones para mejorar su apariencia - crédito @erika_zava / Instagram

“Estamos aquí con Erika en la revisión del bótox que realizamos hace días, vean el cambio tan lindo que hace el bótox sin cambiar las facciones de las personas. Debemos seguir trabajando nuestra principal motivación que es el tema del melasma, que son las manchas que tiene en la piel”, explicó la experta.

La profesional en medicina estética explicó que para que los pacientes tengan cambios significativos como los de la periodista se necesita que las personas sean comprometidas con el tratamiento, tanto con el bótox como con el procedimiento para eliminar las manchas de la piel.

“Es súper importante un paciente comprometido, ella es muy juiciosa, sabe más de rutinas de skincare que cualquier persona, es muy importante el cuidado que se hace desde casa y las ayudas que hacemos en el consultorio.”

La periodista presumió el cambio de su rostro con el bótox - crédito @draclaudiacadavid/ Instagram

En un video publicado por la experta se ve el cambio drástico que ha tenido la antioqueña, en donde se ve un notable cambio en sus líneas de expresión y algunas manchas de su cara.

Erika responde a las críticas de su apariencia

Aunque el desempeño de la periodista en Noticias Caracol ha logrado destacarla como una de las comunicadoras con más recordación en los últimos años, la antioqueña también ha sido víctima de malos tratos por parte de varios internautas que critican su apariencia en redes sociales.

Debido a esa ola de críticas, la periodista decidió cambiar su imagen; sin embargo, las críticas no pararon, “Aunque la mona se vista de seda, Erika se queda”, fue uno de los comentarios más despectivos que llegaron a sus publicaciones, por lo que eligió responder a las críticas.

“Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada. Me han hecho sentir remal”, escribió en su cuenta de X.

Reacción de Erika que fue respaldada por sus seguidores, quienes le demostraron su apoyo. “No les prestes atención, estás bonita”, “ya quisiera despertar a tu lado, hermosa, sencilla, natural. Las críticas son el reflejo de la envidia”, fueron algunas de las reacciones.

Cómo funciona el bótox

Según el portal experto en salud, Mayo Clinic explica que las inyecciones de bótox emplean una toxina para impedir temporalmente el movimiento de un músculo. Estas inyecciones a menudo se utilizan para suavizar arrugas en la cara. También, se usan para tratar los espasmos de cuello, la sudoración, la vejiga hiperactiva, el ojo perezoso y otras afecciones.

Estas intervenciones bloquean determinadas señales químicas de los nervios que hacen que los músculos se contraigan, pues el uso más frecuente de estas inyecciones es con el fin de relajar los músculos faciales que causan las arrugas que están entre las cejas y otras arrugas faciales.

Los riesgos del las inyecciones con bótox

Estos procedimientos suelen ser seguros cuando estás bajo el cuidado de un proveedor de atención médica matriculado y capacitado, sino puede proporcionar resultados no deseados o incluso causar daño si no se hace de forma correcta.

Mayo Clinic explica los riesgos y las funciones médicas del bótox - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En algunos casos pueden generar dolor, hinchazón, moretones, dolor de cabeza, carpados caídos, cambios deformes en el rostro, ojos secos, sonrisa torcida, y en el peor de los casos una infección en el sitio en el que se inyectó la sustancia, explica el portal.

La página web de Mayo Clinic también explica que, por lo general, comienzan a hacer efecto de 1 a 3 días después del tratamiento; también, es posible que pase una semana o más antes de que se vean los resultados completos.