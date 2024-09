Carolina Cuervo se mostró arrepentida por enfrentamiento con Catherine Ibarguen en ‘MasterChef’: “A veces me encuentro haciendo cosas con las que me desconozco”

La actriz se refirió a su actitud en medio de un show en vivo de comedia - crédito @cuervocarolina / Instagram

Carolina Cuervo, una de las favoritas para ganar la actual temporada de Masterchef Celebrity, ha tenido varios momentos recordables dentro del programa; sin embargo, uno de los más recordados fue en el que le gritó a su compañera del concurso Catherine Ibarguen.

Ese momento lo recordó en medio de su stand up comedy Que nada me quite la paz y se mostró arrepentida por haber gritado en el set. “En teoría podría decir que me conozco, que sé quién soy, pero a veces me encuentro haciendo cosas con las que me desconozco, esa vaina de encontrarse con uno mismo es siniestro”.

La actriz hizo esa referencia mientras mostraba un fragmento del video en el que se molestó con la deportista y le pedía que se fuera de su estación de cocina de manera grosera, porque estaba distrayendo a sus compañeros.