Alberto Linero confesó que los escándalos de la Iglesia católica también lo impulsaron a abandonarla: “No acepto eso”

El exsacerdote Alberto Linero reveló que los escándalos de la Iglesia católica fueron un factor para dejar de ser sacerdote - crédito @plinero/ Instagram.

Por más de 25 años, Alberto Linero se destacó en los medios colombianos por ser uno de los religiosos más queridos del país. Pero en 2018, con una noticia que sorprendió a todos sus seguidores, anunció que dejaría de ser sacerdote por cuenta de las duras situaciones que estaba atravesando en su vida privada.

Aunque en varias oportunidades ha confesado que fue en medio de un grave estado de salud debido a su diabetes, que le ocasionó una depresión, cuando tuvo la revelación de alejarse de la vida católica, en una reciente entrevista para el pódcast Sinceramente Cris confesó que los escándalos de la Iglesia lo alejaron de su anterior vocación.

“Esos anuncios de abusos sexuales me escandalizaban y me pegaba muy duro, me llenaba de vergüenza, porque yo sé que la Iglesia está llena de seres humanos que necesitan la gracia de Dios, pero yo no acepto que la gente conviva con el pecado, lo acepte y se acostumbre. Además, son experiencias que son delictivas, y yo creo que eso me hizo salir de la iglesia”, expresó.

Alberto Linero habló de los escándalos de la iglesia católica y como estos lo alejaron de ella - crédito @plinero/Instagram

“Yo no entiendo esas actitudes al interior de gente que habla con Dios, todo el tema de la pedofilia, que para mí es una desgracia, una tragedia, lo peor que le ha pasado a la iglesia. Es que esos seres humanos tienen a Dios en las manos y en nuestra fe”.

Linero se mostró molesto en medio de la entrevista por la realidad de la iglesia y aseguró que esas personas son criminales y deberían estar en prisión. “En la ostia consagrada tienen a Dios en las manos, ¿cómo carajos hacen una vaina de esas? Deben estar todos pudriéndose en las cárceles y espero que vayan al infierno”.

Además, habló de la oportunidad de poder denunciar ese tipo de escándalos siendo sacerdote. “La verdad, nunca tuve ningún caso de estos cerca, pero yo sí escribía duro sobre eso en mi Twitter, yo siempre he hablado duro de esos temas, pero nunca tuve uno cerca, porque es que la tragedia es que también hubo dinámicas de encubrimiento”.

El reto de haber sido sacerdote y ahora tener una relación

Meses después de haber renunciado a su vocación de sacerdote, dio a conocer que estaba manteniendo una relación con una mujer llamada María Alcira Matallana, con quien se casó a inicios del 2023, pero no se conocen demasiados detalles del inicio de su relación. Según El Espectador, Alci como le dice Linero, es una empresaria colombiana que vivió en Argentina un par de años. Estuvo casada antes y de esta relación tuvo un hijo.

El 'Padre' Alberto Linero explicó que su esposa María Alcira es faminista - crédito @larevistavea/Instagram

En medio de la entrevista para Sinceramente Cris, el exsacerdote habló de ese proceso de enamorarse e iniciar una relación con una mujer que se mantiene alejada de la religión y de sus creencias. “¿En algún momento el Padre Linero fue un obstáculo para esta relación?”, preguntó la conductora del programa.

“Ella es una persona distante de la iglesia, es feminista, y claro que tiene algunas controversias con la moral católica que están planteando, y por eso al principio no fue un tema fácil, pero lo logramos manejar, y ella sabe quién soy yo y me conoce entonces ahí se pudo”, respondió.

Su nuevo rol como esposo y padre

Linero también se ha estrenado en varios ámbitos desde que renunció a ser sacerdote, pues ahora se enfrentó al reto de ser esposo y padre, ya que su pareja tiene un hijo de otra relación, razón por la que detalló su experiencia en los últimos años.

“Ser líder es un regalo de Dios, soy el hijo mayor y soy de una familia en la que eso se respeta. También he aprendido a respetar distancias porque a veces uno puede ser invasivo, los líderes tenemos que cuidarnos de no ser invasivos, hay que respetar los límites y eso lo aprendí ahora en mi relación”, explicó.

El 'Padre' Alberto Linero dio detalles de su nuevo rol como padre de familia y esposo - crédito @plinero/Instagram

“El rol de ser papá es un lío, no sé cómo la gente es papá tan rápido y sin pensar, me parece genial la paternidad y la maternidad, pero espero que lo decidan desde su convicción y conciencias, pero por favor piénsenlo bien y planéenlo”, dijo.