Representante uribista arremetió contra Petro y publicó video de lujoso paseo en Nueva York: “Incoherencia total”

El presidente Gustavo Petro es protagonista de un video en el que aparece en lujosa zona de Nueva York - crédito REUTERS - @ChriGarces

La visita del presidente de la República, Gustavo Petro, a la exclusiva cadena de tiendas en Saks Fifth Avenue, considerada una de las zonas más lujosas de Nueva York (Estados Unidos), en la víspera de su intervención ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), generó una fuerte reacción en redes sociales. En particular del representante a la Cámara Christian Garcés, del Centro Democrático, que se despachó en contra del primer mandatario.

El primer mandatario, que en la noche del domingo fue protagonista en la escena nacional, luego de emitirse la alocución presidencial que estaba pregrabada desde hace al menos tres días, y en la que habló de los planes para asesinarlo, del supuesto golpe de Estado que se planea en su contra, de la defensa de la reforma pensional y la propuesta de un acuerdo nacional para aprobar las grandes iniciativas del Ejecutivo, encendió una vez más la controversia.

Sin estar presente en el país desde el sábado 21 de septiembre, Petro fue blanco de críticas, pues se le vio disfrutando de un particular paseo por la Gran Manzana, mientras en Colombia, según advirtieron sus críticos, se registran múltiples escándalos relacionados con el Gobierno. Así se lo hizo saber Garcés, uno de los aliados de la senadora María Fernanda Cabal, que no dejó pasar la ocasión y en sus redes compartió, además del mensaje, el video que incentivó el descontento popular.

“La alocución pregrabada de Gustavo Petro parece ser otra excusa para seguir alejándose de la realidad del país. Mientras se martiriza hablando de un ‘plan para matarlo’ y propone un ‘acuerdo nacional’, es visto en Saks de la 5ta. Avenida, rodeado de lujo. Y eso que en campaña prometió que no le gustaban los banquetes ni las cosas de ricos... ¡Incoherencia total!”, comentó Garcés en su perfil, con lo que causó una ola de reacciones entre los detractores del gobernante.

El presidente de la República, Gustavo Petro, aprovechó su visita a Nueva York para darse un paseo por la Saks Fifth Avenue, en Nueva York, en la víspeda de la Asamblea de la ONU - crédito @ChriGarces/X

Ante los reclamos de algunos de los simpatizantes del presidente, en el sentido de que ir a un centro comercial no es sinónimo de derroche ni de ostentosidad, Garcés no dudó en responder y arreciar en sus ácidas críticas hacia el gobernante. “Tiene razón: de pronto no entró Gustavo Petro a comprar en unos de los lugares más costosos y lujosos del mundo, entonces tenemos un presidente que se va a vitrinear a NY. No sé qué es peor”, afirmó el parlamentario en su publicación.

En diferentes publicaciones en las redes sociales, el representante a la Cámara Christian Garcés lanzó fuertes comentarios contra el presidente Gustavo Petro y su peculiar visita a EE. UU. - crédito @ChriGarces/X

La polémica por esta particular visita se centra en que Saks Fifth Avenue es, según se mencionó en las redes sociales, la máxima representación del lujo y la excentricidad en la capital del mundo, en la que solo compran los que tienen un alto poder adquisitivo. En el caso del jefe de Estado, la decisión de visitar uno de los sitios más excéntricos de Nueva York, en el que no pasó desapercibido, le valió una serie de cuestionamientos por parte de sus críticos.

Petro intervendrá el martes 24 de septiembre en la Asamblea General, en su septuagésimo noveno período de sesiones, que para esta ocasión tiene como lema ‘No dejar a nadie atrás: actuar codo a codo para promover la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana en favor de las generaciones presentes y futuras’. Como el propio mandatario adelantó, su tema principal será el cambio climático, además del conflicto entre Israel y Palestina, en un discurso que durará 15 minutos.

En compañía del presidente estarán Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); Luis Gilberto Murillo, ministro de Relaciones Exteriores, y sus pares de Medio Ambiente y Minas y Energía, Susana Muhamad y Andrés Camacho, respectivamente. Petro será el séptimo jefe de Estado en intervenir en la asamblea, en medio de la expectativa que causan estas declaraciones para el país y la región.