J Balvin reveló que tiene tatuado el rostro de una mujer que no conoce: “La vi en Google y me gustó”

El cantante colombiano habló del tatuaje más extraño que tiene - crédito @Jbalvin/ X

En una entrevista que le concedió a la revista GQ México para promocionar su más reciente proyecto de estudio titulado Rayo, J Balvin no solo dio detalles de su nuevo álbum, sino también de su vida personal, enfocándose en el significado de sus numerosos tatuajes.

Durante el video titulado Tatto Tour, que consta en explicar la razón de sus intervenciones con tinta, el cantante de Energía confesó que su tatuaje más random es el rostro de una mujer que se hizo en el brazo derecho, pero explicó que es el rostro de alguien que no conoce.

“Aquí tengo una mujer que no sé quién es, un día la vi en Google y me pareció una mujer muy hermosa y me la tatué. Siempre ha querido saber quién es esta mujer, porque he buscado la foto y no la volví a encontrar, alguien que me encuentre una mujer idéntica”, explicó Balvin.

El artista confesó que vio la foto en Google y le gustó - crédito @gqmexico / TikTok

El paisa le pidió ayuda a sus seguidores porque le gustaría hablar con la mujer y confesarle que la tiene tatuada en la piel, por lo que varios aseguran que se parece a la actriz mexicana Carolina Miranda, recordada por su protagónico en la serie de Netflix Perfil Falso.

Otros aprovecharon el momento para hacer comentarios cómicos, “está claro que es la cara de Yina Calderón”, “es Wendy Guevara”, “es María Corina”, “obvio es el cantante Jhayco”, “es René Higuita”, fueron algunas de las interacciones.

El significado de sus otros tatuajes

En medio de la entrevista, el cantante de reguetón habló del significado de sus tatuajes más icónicos como la frase Mi gente, que lo ha acompañado desde el inicio de su carrera y le dio sentido a su sello como artista, además de revelar la razón por la que el superhéroe Batman lo inspira.

“Me gusta mucho Batman, me identifico, hemos salvado muchas veces Ciudad Gótica, he recibido muchos golpes y me levanté como él, por eso me perdí como él para encontrarme conmigo mismo”, razón por la que se tatuó el símbolo en su pecho.

El niño de Medellín reveló el significado de su tatuaje de Batman - crédito @JBalvin/Instagram

“En mi brazo se lee ‘Mi gente’, este tatuaje es muy importante, y lo tengo ocho años antes de sacar Mi gente (uno de sus mayores éxitos), este me lo hice recordando que yo soy pal’ pueblo, y esto no tiene nada que ver con la canción, pero parece que estaba escrito en mi piel que venía un éxito que cambió gran parte de la música latina y lo manifesté sin saber”, dijo.

En su brazo izquierdo el reguetonero tiene un tatuaje que se hizo en honor al momento en que escogió su nombre artístico, “aquí tenemos las letras J y B, que significan Justin Bieber, no mentiras jajaja. Este tatuaje tiene una historia interesante, fue cuando escogí mi nombre de artista, y cuando lo hice me dije: ‘más vale que cuando lo vea en un par de años no sea solo Jose, sino J Balvin, entonces yo lo miraba para acordarme que tenía que seguir’”.

El cantante explicó que esas dos letras funcionaron como gasolina para poder motivarse, pues esperaba hablar de la historia del tatuaje mientras triunfaba en la música.

Los tatuajes en honor a otros artistas

También explicó que tiene la mirada de una de las artistas más globales del pop en su brazo, pues asegura que su mirada y trabajo lo inspiró en el inicio de su carrera. “Aquí tengo a Rihanna, yo la amo y por eso me tatué su mirada, mi manager es el manager de Rihanna también, he querido mostrarle a ella que la tengo tatuada, pero cada que me la encuentro me asusto”.

El cantante de Vibras usó otra parte de su cuerpo para rendirle tributo a otra leyenda de la música, pues en su rodilla derecha tiene tatuado el símbolo de la banda Nirvana. “Aquí en la rodilla tengo el símbolo de la cara de Nirvana, sus integrantes son increíbles, son un símbolo de la moda también, por ellos empecé a tocar guitarra”.

El paisa segura que ha querido mostrarle a Rihanna el tatuaje que se hizo por ella - crédito @gqmexico / TikTok

Aunque el artista luce una gran cantidad de tatuajes, confesó que la mayoría de ellos no tiene un significado, sino que se los hizo por estética, como el rostro de una mujer desconocida. Además, tiene una Virgen María con una letra en su corona, pero tampoco sabe qué dicen estas.