Eduardo Montealegre solicitó a la JEP investigar a Fico Gutiérrez por su supuesta relación con La Oficina

El exfiscal Eduardo Montealegre solicitó a la JEP que investigue al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En la mañana del martes 24 de septiembre, durante una rueda de prensa, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, junto con su abogado, el exfiscal Eduardo Montealegre, expusieron los diferentes delitos en los que habría incurrido el actual alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, contra él y en otras situaciones como figura política.

Injuria y calumnia, corrupción, constreñimiento y fraude procesal, son algunos de los delitos al que se señala a Gutiérrez por su antecesor. Asimismo, el exfiscal Montealegre solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investigar los presuntos nexos del mandatario paisa con la organización criminal La Oficina de Envigado (Antioquia).

“Yo sí quiero hacerle una sugerencia y una solicitud respetuosa a la JEP, para que se investigue a fondo si existen o no relaciones entre Federico Gutiérrez y La Oficina de Envigado; ese es un capítulo inconcluso, eso es una sinfonía inconclusa, Colombia es un país de sinfonías inconclusas, como decía Alfonso López Pumarejo y esa es una de las sinfonías que nosotros debemos seguir tocando para saber qué pasó realmente si es verdad o no es verdad que Federico Gutiérrez tuvo relaciones con La Oficina de Envigado”, sostuvo.

El exfiscal enfatizó en que uno de sus más cercanos funcionarios habría tenido nexos con La Oficina de Envigado - crédito Colprensa

Indicó que este caso no se ha desarrollado a cabalidad, por lo que se debe determinar si en realidad hubo o no algún tipo de relación entre el mandatario paisa y el grupo delincuencial, teniendo en cuenta que, según expresó Montealegre, una persona muy cercana a Gutiérrez y su administración tuvo a su vez vínculos con La Oficina. “Hay que investigar cuál es la responsabilidad que tiene el superior y la responsabilidad en este caso es de Federico Gutiérrez”, apuntó, y citó que de acuerdo con el Derecho Penal Internacional, es el superior quien debe hacerse responsable de los actos de sus subalternos.

Añadió que La Oficina de Envigado no solo se ha caracterizado por su relación con el narcotráfico, sino también con las violaciones masivas de los derechos humanos. “Yo le pido a la justicia colombiana que profundice si existieron o no relaciones de Federico Gutiérrez, por acción u omisión con La Oficina de Envigado, es decir con el narcotráfico y con las violaciones masivas a los derechos humanos, no más impunidad en este país”, sentenció el exfiscal.

Daniel Quintero se “cansó” de los señalamientos de Federico Gutiérrez

Durante su pronunciamiento a medios de comunicación, luego de radicar la demanda por injuria y calumnia contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, Daniel Quintero expresó las razones que lo llevaron a tomar dicha determinación.

Quintero afirmó que, a pesar de las múltiples acusaciones sobre su gestión entre 2020 y 2023, ninguna ha sido respaldada con pruebas o fundamentos realmente contundentes.

Exalcalde de Medellín Daniel Quintero denunció por injuria y calumnia a Federico Gutiérrez - crédito Fotomontaje Infobae (Alcaldía de Medellín - @FicoGutierrez/X - canva)

Entre las acusaciones, mencionó una supuesta “auditoría forense que no existió” y la reciente controversia por los sobrevuelos de un helicóptero alrededor de su casa en Medellín, lo que llevó a su esposa e hijas a abandonar la ciudad debido a la persecución que sufren.

En la rueda de prensa, Quintero también abordó las acusaciones de irregularidades con Afinia. Según el exalcalde, Gutiérrez afirmó tener un testigo que resultó ser un anónimo, “al parecer es un narcotraficante o exnarcotraficante, si eso existe, que es amigo del alcalde”, aseveró Quintero.

El rifirrafe entre Daniel Quintero y alcalde Federico Gutiérrez llegó a instancias legales - crédito Fotomontaje Infobae

De igual modo, refutó las acusaciones sobre la sobrevaloración del lote de Aguas Vivas, indicando que fue Gutiérrez quien infló el valor y que su administración revirtió el negocio para evitar daños a la ciudad, denunciando además el cartel de los lotes.

Quintero destacó que, a pesar de las diferencias con el actual mandatario de Medellín, nunca lo ha calumniado. “Tengo muchas diferencias con el doctor Federico, pero nunca me ha escuchado calumniarlo”, afirmó.