Colombia

Juan José Lafaurie se despachó contra el Centro Democrático y la alianza con Juan Daniel Oviedo: “Hambre de poder”

El hijo de la senadora María Fernanda Cabal señaló la existencia de condenas contra miembros del grupo informal de manifestantes y criticó al movimiento uribista

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Juan José Lafaurie se despachó en X contra el Centro Democrático - crédito @LafaurieCabal/Instagram - Colprensa
Juan José Lafaurie se despachó en X contra el Centro Democrático - crédito @LafaurieCabal/Instagram - Colprensa

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y fórmula vicepresidencial de la aspirante del Centro Democrático Paloma Valencia, abordó en una entrevista el debate sobre el significado y la percepción pública de la Primera línea, un grupo surgido en el contexto de las protestas sociales en Colombia.

En una reciente entrevista en Semana, Oviedo explicó: “Nosotros vivimos una manifestación social que fue álgida y la sociedad tomó la decisión, en ese caso de los liderazgos juveniles, de tener un concepto que sucede en conflicto, que es una Primera línea, una coraza del movimiento social”.

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Según su análisis, la aparición de este grupo, surgido durante las protestas sociales en Colombia, respondió a la necesidad de protección en medio de las movilizaciones, funcionando como un escudo para los manifestantes más vulnerables.

Oviedo reconoció la complejidad del fenómeno: “¿Que esa coraza se infiltró por grupos al margen de la ley? Sí, pero lo que no podemos permitir es que se califique a toda esa coraza, que era una entidad representativa de los intereses de los jóvenes en la sociedad, automáticamente como delincuentes”.

Juan Daniel Oviedo - Por la ventana
Juan Daniel Oviedo defendió a la Primera línea y advirtió sobre juicios generalizados - crédito @SancochoTrifasico/YouTube

Para él, resulta problemático generalizar y descalificar a la totalidad de quienes participaron en la primera línea, pues sostiene que muchos de ellos defendían intereses legítimos y actuaban dentro del derecho a la protesta social.

En sus palabras, “así como nos duele que digan que los policías son asesinos porque nos duele muchísimo, también a la juventud le duele que digan que la primera línea toda son delincuentes”.

En redes sociales, voces críticas han enfatizado la existencia de condenas judiciales contra algunos de sus miembros, lo que alimenta la polémica en torno a su caracterización.

Tras lo anterior, Juan José Lafaurie, hijo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, emitió un mensaje en su cuenta de X en el que criticó duramente a sectores políticos y a la Primera línea.

En su publicación, Lafaurie afirmó: “Hay condenas en firme contra los de la primera línea”. Además, cuestionó las alianzas políticas, expresando: “El CD por hambre de poder terminó aliado a un zurdo abortista que apoya la JEP y la ideología de género”.

Juan José Lafaurie denunció acuerdos políticos y condenó a la Primera línea en redes sociales - crédito @LafaurieCabal/X
Juan José Lafaurie denunció acuerdos políticos y condenó a la Primera línea en redes sociales - crédito @LafaurieCabal/X

La declaración de Lafaurie enfatizó su rechazo a la postura de ciertos partidos y figuras públicas frente a la protesta social y sus protagonistas.

En la publicación, agregó: “Dios nos libre. Ni Petro se atrevió a tantoooo!!”, sugiriendo que las recientes alianzas políticas superan los límites que incluso el actual presidente no habría cruzado.

Juan Daniel Oviedo ha defendido su fórmula vicepresidencial con Paloma Valencia: “A borrar nuestras diferencias”

Desde que Paloma Valencia oficializó a Juan Daniel Oviedo como su compañero de fórmula para las presidenciales de 2026, la noticia ha generado un intenso debate en redes sociales y en los medios.

La unión entre la senadora del Centro Democrático y el exdirector del Dane sorprendió a la opinión pública, desatando reacciones provenientes de diversos sectores, incluidos ciudadanos, analistas y personalidades del mundo cultural.

Juan Daniel Oviedo defendió la alianza con Paloma Valencia como una manera de institucionalizar el disenso y transformar la diversidad - crédito @JDOviedoAr/X
Juan Daniel Oviedo defendió la alianza con Paloma Valencia como una manera de institucionalizar el disenso y transformar la diversidad - crédito @JDOviedoAr/X

Oviedo, ahora aspirante a la Vicepresidencia, ha respondido a las críticas y dudas sobre la alianza. “Tanto Paloma como Oviedo no venimos aquí a borrar nuestras diferencias. Tampoco venimos a ceder en nuestros principios políticos”, afirmó en una reciente intervención.

El exdirector del Dane subrayó que su trayectoria se ubica en el centro, mientras que Valencia representa la derecha. “Paloma, de un partido de derecha, y Oviedo, de un liderazgo político de centro que sí se moja, que entra en las discusiones del país”, sostuvo en un video publicado en X.

Oviedo defendió la idea de transformar el disenso en una herramienta institucional: “Más allá de convertir la diversidad o la diferencia en bloqueo y en matoneo, como lo hace el presidente de la República y otros candidatos presidenciales, aquí queremos convertir la diversidad en un método de gobierno”.

Pese a la propuesta, existe escepticismo ante la viabilidad de un proyecto conformado por figuras con posturas disímiles. Oviedo reiteró: “Podemos discutir de frente, definir con reglas y cumplir con resultados que tanto quiere la gente después de tantas promesas en los últimos cuatro años que no se han podido cumplir”.

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