Alejandro Riaño contó las razones por las cuales ‘El Boletín del Gomelo’ no volvió a publicarse

El actor aseguró que desde el gobierno no responden llamadas a las invitaciones para hablar de los proyectos en los que trabajan - crédito Alejandro Riaño/Facebook

Alejandro Riaño es conocido por abordar diferentes temas sociales con ironía y sarcasmo, a través del personaje que creó para este fin conocido como Juanpis González. Este tipo de críticas que lanza el también actor y productor, lo llevaron a recibir protección con escoltas, debido a las constantes amenazas que recibía en contra de su integridad, y la de su familia.

El comediante, que inició su trayectoria desde temprana edad en diferentes escenarios como Los comediantes de la noche, se ganó el cariño del público gracias a su estilo fresco y crítico. A lo largo de los años, ha participado en numerosos proyectos televisivos y teatrales, logrando no solo entretener, sino también hacer reflexionar a su audiencia sobre problemáticas como la desigualdad, la corrupción y las injusticias sociales.

Alejandro Riaño se refirió a la ausencia del 'Boletín del Gomelo' en sus programas - crédito @AlejandroRia/Instagram

Su trabajo en el stand-up lo han llevado a recorrer diferentes lugares del territorio nacional, conociendo de primera mano las problemáticas sociales y convirtiéndose en un crítico de la política en el país. Esto lo llevó a trabajar en el proyecto llamado El Boletín del Gomelo —una parodia del Boletín del Consumidor— en el que contó con invitados como Gustavo Bolívar y el presidente Gustavo Petro, durante las campañas para los cargos de elección popular.

Recientemente, a través de sus InstaStories, el comediante contó a sus seguidores los motivos por los cuales esa sección en sus presentaciones no se volvió a realizar. El tema salió a la luz, debido a las constantes preguntas que formularon si sus entrevistas se editaban cuando tenía un invitado al que no le gustaba hablar de diferentes temas como la política: “Obviamente, respetamos que algo no les guste, pero en los cargos públicos no se le edita nada a nadie”.

Juanpis González, el personaje del comediante Alejandro Riaño con el que puede hacer fuertes críticas a los gobiernos en Colombia - crédito Juanpis González/Instagram

Fue en ese momento en el que recordó que varios personajes del gobierno de Gustavo Petro lo buscaron en repetidas ocasiones durante las campañas electorales y en la actualidad, no responden las llamadas y tampoco quieren dar entrevistas con ningún medio de comunicación. Ahí reprochó que ese ha sido el principal motivo por el que el Boletín del Gomelo no volvió a figurar en sus publicaciones.

“Me parece una falta de respeto porque son cargos públicos y deberían aceptar no solo estas entrevistas, sino la de todos los medios para que respondan a muchas preguntas que se está haciendo la gente. Pero no, están a puerta cerrada, en un silencio que deja mucho que desear, seguiremos insistiendo en ministros, incluso ojalá el presidente, pero no abren la puerta para hablar”, agregó.

El entonces candidato a la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro, en entrevista con 'Juanpis González' para 'El Boletín del Gomelo' - crédito Juanpis González/Instagram

Finalmente, mencionó que en ocasiones ese silencio sobre la gestión del gobierno “a veces dice mucho más que mil palabras”.

Alejandro Riaño habló por primera vez de su separación

Alejandro Riaño y Marialejandra Manotas decidieron ponerle punto final a su relación en marzo de 2022, en ese momento el comediante tomó la decisión de no hablar nada al respecto de cómo llevaba el proceso y cómo eran los encuentros con la arquitecta. Recientemente, estuvo como invitado al pódcast Los hombres sí lloran del actor Juan Pablo Raba, donde entregó detalles de su separación.

Alejandro Riaño habló de Mari Manotas con Juan Pablo Raba y de cómo es su relación actualmente - crédito @loshombres.si.lloran/IG

Por primera vez, el comediante accedió a hablar del tema que ha sido mediático y polémico, pues aseguró que no le gusta hablar de su vida privada, pero agradeció por el espacio para mencionarlo de manera positiva y tranquila.

“Trato de llevar la mejor relación con María Alejandra, posible. Somos muy buenos amigos, nos la llevamos muy bien”, empezó hablando del matrimonio que terminó entre Riaño y Manotas. También mencionó que en ocasiones llegó a escribirle a su exesposa sobre los comentarios que soltaba en las redes sociales, pero fue después de un tiempo que comprendió la situación.