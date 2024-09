Víctor Hugo Lucero, presidente del CPB, renunció a su cargo por acusación de presunto abuso sexual en su contra

Víctor Hugo Lucero, presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá renunció a su cargo por presunto abuso sexual - crédito @PeriodistasCPB/X

El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) sigue en el ojo público por el presunto caso de abuso sexual que involucra a Víctor Hugo Lucero, presidente de la organización, y la contratista Cielo Reyes.

En julio de 2024, a través de una carta, los socios del CPB expresaron su preocupación por un incidente “de extrema gravedad y sin antecedentes en 80 años de historia de nuestra institución, un episodio de este calibre lesiona de manera sensible el prestigio y la imagen institucional del CPB”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por tal motivo, el 9 de septiembre del presente año la Comisión de Disciplina del CPB tomó la decisión de suspender a Victor Hugo Lucero por nueve meses.

Según el CPB, la “medida obedece al uso indebido que se dio a las oficinas del CPB y a actos que afectaron la imagen y el buen nombre de la institución”.

La situación se agravó cuando la periodista Cielo Reyes lo denunció públicamente de abuso sexual. En entrevista con Semana, la contratista contó como Lucero presuntamente la acosaba.

Por estos hechos, Victor Hugo Lucero a través de un comunicado anunció su salida del cargo. “He decidido retirarme de mis funciones como presidente del CPB, de manera indefinida, hasta aclarar todo lo relacionado con este asunto para concentrar mis esfuerzos en el proceso legal que he iniciado contra la señorita Reyes”, expresó.

Sin embargo, rechazó las afirmaciones. Según él, tuvo una “relación consensuada” con la contratista, resaltando que todo lo dicho por Reyes es falso, y solo tendría el objetivo de dañarle la imagen profesional y personal.

“La excontratista, por iniciativa propia, elaboró y firmó una declaración juramentada y varios documentos en la que niega cualquier hecho de abuso. Esta documentación, entre otras pruebas, la estoy presentando ante la autoridad competente”, manifestó.

Lucero explicó que interpuso ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia contra Cielo Reyes por las declaraciones hechas en su contra en diferentes medios de comunicación.

“Quiero reiterar mi respeto hacia todas las personas y mi firme compromiso con la dignificación de la mujer en la sociedad. Es fundamental no dejarse llevar por narrativas que buscan el reconocimiento personal a expensas de la verdad y la ética”, concluyó el comunicado de Lucero.

Declaraciones de Cielo Reyes

La periodista le explicó a Semana que firmó un contrato de prestación de servicios por tres meses, inicialmente, para ser presentadora de CPB Televisión. No obstante, Reyes afirmó que el dirigente comenzó a tener actitudes diferentes.

“Empezó a halagándome con palabras, que era muy bonita, que era muy especial, que tenía un futuro brillante. Luego, cuando me despedía de él, empezó a abrazarme fuertemente, como a no querer soltarme. Me ponía la mano en la pierna, cosas como esas (...) Me dijo que ese cheque estaba retrasado porque había problemas bancarios, entonces me tocó esperar alrededor de un mes para recibir el primer pago”, manifestó la profesional.

Y resaltó: “Recibo una llamada un viernes a eso de las 10:00 p. m., y me dice que no me preocupe, que ya el cheque está listo y que si nos podemos ver al día siguiente. Entro a las instalaciones del CPB. Él cierra la puerta y luego me dirige hacia el sofá. Le dije que no quería hacerlo porque me sentía bastante incómoda y él, prácticamente, me obligó a tener actos sexuales con él. Después de que pasó lo que pasó, me entregó el cheque, me lo firmó”.