“Soy costeña y no soporto el vallenato, no me gusta Diomedes y me aburre la papayera”: la polémica declaración de una ‘influencer’ que divide las redes

Algunos de los alimentos más icónicos de la cultura costeña y cantantes representativos están en su lista - crédito @stylevalerie / TikTok

La creadora de contenido Valeria Vélez, conocida en redes como Style Valerie, desató una ‘guerra’ entre costeños al compartir su extensa lista sobre “cosas que siendo costeña” no disfruta.

“Soy costeña y no me gusta Diomedes; soy costeña y no me gusta la butifarra; soy costeña y no soporto el vallenato viejo; soy costeña y no me gusta la sopa de pescado; soy costeña y no me gusta ni la papayera ni una parranda vallenata, no las soporto; soy costeña y no me gusta la yuca; soy costeña y no me gusta usar ni mochila wayúu ni arauhaca, ni nada de eso; soy costeña y no como ni camarones ni langostinos. Pero bueno, como dicen por ahí, pa’ los gustos los colores”, precisó en un video que ya supera las quinientas mil visualizaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En los comentarios a su publicación no tardaron en aparecer los que se hacen llamar “costeños de pura cepa”, con reacciones negativas en las que pusieron en duda el origen de sus antecesores y la invitaron a dejar la costa para nunca volver:

En la lista se encuentra "el Cacique de La Junta" - crédito @stylevalerie / TikTok

“No tienes el fenotipo costeño tampoco. Hay mucha gente de otros lados que se asentó en la costa”, “Sí, cada uno con sus gustos. Ahora ¿qué le gustará de la costa?”, “Esta es de la costa, pero de Caracas. Yo que nací en Santander soy más costeño que esta élada”, “Si no te gusta Diomedes para mí no te llamas costeña, no”, “Es costeña de Temu”, “No, mija2, “Soy italiano viviendo en Barranquilla y me gusta todo lo que no te gusta”, “En conclusión: es costeña y no le gusta ser costeña”.

Sin embargo, Valeria explicó que a pesar de no sentir afinidad por ciertos elementos culturales del lugar que la vio nacer, se siente orgullosamente costeña y hay cosas que estando fuera añora:

Valeria insistió que disfruta la Costa, aunque a su manera - crédito X

“La champeta es de las mejores vainas de la costa, para mí. Un raspado de cola... que delicia. Cayeye con queso, mantequilla y un hogao encima... ufff, se me hizo agua la boca. Mote de queso; patacones; arroz de coco; pescado; la arepita de anís; una arepita desgranada en exterminio, así de pollo con salsa de piña es un 20 de 10. Un buen jugo de corozo, cocadas de cola, de coco o de ajonjolí me encantan. El coco en todas sus presentaciones: esencia de coco, aceite de coco, perfume de coco, agua de coco, helado de coco, arroz de coco... amo y ni qué decir de la arepa e’ huevo, boli, carimañola y pargo”.

No se limitó en halagos, pues, según dijo, “la costa es mucho más que butifarra, vallenato y sopa de pescado. Hay cosas que amo de la costa. Soy fan número uno del clima caliente, me encanta al igual que la playita y los atardeceres en el mar; diez de diez. Patacones con suero y hogao... ufff. Empanada de pollo, papa rellena, un manguito con sal y limón, un bollito limpio y el bollo de maíz aguantan. Y, en sí, de la cultura me gusta que la gente es más alegre, es más abierta, es más chévere, es más carismática. Ese vibe así caribeño, como la vaina, a mí eso me encanta, la gente es como más chévere”.

Samuel insistió que con costeños como Valeria su cultura está en peligro de extinguirse - @samuelbeleno_2 / TikTok

Las redes se encuentran divididas tras viralizarse sus declaraciones:

Unos pocos simpatizaron con Valeria y dijeron entender su mensaje. Sin embargo, la gran mayoría se mostró en desacuerdo con la forma en la que presentó sus “no” sobre la costa, insistiendo que su actitud denota cierto desprecio o vergüenza por la cultura costeña.

Uno de ellos fue el también creador de contenido Samuel Beleno, que no la bajó de costeña “chiviada” con ganas de “figurar”: “Los costeños estamos en vía de extinción y este video es la prueba real. Esta es la típica costeña que considera que su cultura vale monda y que todas las del resto de país están por encima de nosotros. Ella no es más que una costeña que está reprimida y que tiene que tomar esa actitud pa’ que el grupo de cachaquitos no le digan que parece corroncha”.