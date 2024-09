Fico Gutiérrez se “cansó” de Daniel Quintero y quiere llevarlo a los tribunales para que responda: estos son los motivos

Un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Federico Gutiérrez y Daniel Quintero Calle se registró el lunes 23 de septiembre, con denuncia penal incluida - crédito Infobae

Tal parece que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se adelantó a la consabida rueda de prensa citada por su antecesor, Daniel Quintero Calle, que anunció por intermedio del exfiscal General de la Nación Eduardo Montealegre, que ahora oficia como abogado litigante, la intención de interponer una denuncia penal contra el mandatario local. Y, antes de que se conociera el documento en mención, decidió hacer lo propio y presentó el mismo recurso contra su adversario.

En una comunicación dirigida a la Fiscalía, Gutiérrez se cansó de los señalamientos de Quintero y lo denunció por la presunta comisión del delito de calumnia agravada, a raíz de las publicaciones que el implicado hizo en su perfil de X contra el burgomaestre, en el que lo responsabilizó de supuestas amenazas en contra de su familia, integrada por su esposa, Diana Osorio, y sus dos hijas; luego de que denunció sobrevuelos sobre su residencia en la capital antioqueña.

“En la publicación se me atribuye de manera personal y directa la realización de conductas encaminadas al constreñimiento, hostigamiento e incluso amenazas, supuestamente en contra de su familia, además de utilizar bienes de uso público. Este señalamiento se realizó a través de una red social de amplia difusión, en la cual cuenta con un millón de seguidores aproximadamente y desde la cual se ha atentado de manera reiterada contra mi honra, buen nombre y gestión”, dijo.

Al post al que hizo referencia en su querella el alcalde Gutiérrez es el que hizo Quintero el sábado 21 de septiembre, en el que publicó un video de la trayectoria de un helicóptero que, según él, había sido enviado por el mandatario local para tener información de sus movimientos. Todo esto, pese a que el lunes 23 de septiembre sus señalamientos fueron desmentidos por el director de la Policía, general William René Salamanca.

“Alcalde Federico Gutiérrez, aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín, pero no logrará sacarme a mí, así me tire 10 helicópteros encima”, dijo el exalcalde, en un mensaje que, al momento de registrarse la denuncia, contaba con 645.200 reproducciones, 7.701 ‘me gusta’, 2.970 ‘repost’ y más de 2.000 respuestas; lo que, a juicio del afectado, “evidencian el alcance que ha tenido esta acusación”.

En desarrollo...