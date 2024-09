Colombia y EE. UU. unen fuerzas tras reunión en la Casa Blanca: Luis Gilberto Murillo habló de la lucha contra el crimen

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, destacó la importancia del respeto entre naciones y la soberanía nacional en medio de tensiones con Estados Unidos - crédito Infobae

En un encuentro de alto nivel celebrado en la Casa Blanca, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, expresó su agradecimiento al gobierno de los Estados Unidos por la valiosa información proporcionada sobre “los riesgos frente a la seguridad del presidente” Gustavo Petro. Durante la reunión, se discutieron temas críticos de la relación bilateral, y se acordó profundizar la cooperación en diversas áreas estratégicas, como la protección del mandatario colombiano y la lucha contra el crimen organizado.

Murillo, acompañado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, destacó la importancia de esta colaboración en el ámbito de la seguridad, al mencionar que se abordaron asuntos clave relacionados con la integridad del presidente Petro. Según lo reportado por la cadena radial Blu Radio, el canciller indicó que “agradecimos a Estados Unidos por la colaboración en términos de poder facilitar información relacionada con la seguridad del presidente de la República y los riesgos que se establecieron frente a su seguridad personal”.

Uno de los puntos clave que se discutió fue la profundización de la colaboración en materia de seguridad, más allá de la protección presidencial, extendiéndose a otros ámbitos relacionados con el combate contra redes criminales internacionales: “Esta cooperación va más allá porque, como siempre, tiene que ver con el trabajo conjunto que hacemos con los Estados Unidos para mejorar la lucha contra las redes criminales”.

El encuentro, que se desarrolló en un clima de mutua confianza, también permitió a los gobiernos de ambos países reafirmar su compromiso de cooperación en otras áreas sensibles. Murillo destacó que esta alianza trasciende el ámbito de la seguridad presidencial, ya que está enmarcada en un esfuerzo coordinado para “mejorar la lucha contra las redes criminales” que operan en la región.

La relación entre Colombia y Estados Unidos en este frente fue históricamente sólida, pero en esta ocasión se busca robustecer aún más los mecanismos de intercambio de información y coordinación de estrategias.

La seguridad del presidente Petro es un tema de preocupación en los últimos meses, en medio de un contexto político y social complejo. La disposición de Washington para colaborar en este sentido fue vista como un respaldo fundamental para garantizar la estabilidad en el liderazgo del país sudamericano.

Ya que, el presidente Petro denunció sobre los intentos de asesinarlo, alerta que es repetitiva, especialmente en los últimos días. “Cada vez que gano me quieren sacar; les aburre Petro, cada vez que me elige el pueblo, a tumbarme (...) Ya no se aguantan a Petro en la Presidencia”, afirmó el jefe de Estado.

“Ponen dinero para ver si Petro desaparece antes de diciembre, y les voy a decir: con el dinero que ponen, compraron dos volquetas (...) y la idea que tienen es llenarlas de dinamita y explosivos, y con información interna de mis rutinas, hacer volar la volqueta a mi paso. Ese es el operativo de la muerte”, explicó durante un discurso en la Plaza de Bolívar el 19 de septiembre.

Colombia y Reino Unido refuerzan lazos de cooperación bilateral

Además de esta unión en la Casa Blanca, Luis Gilberto Murillo anunció recientemente un importante avance en las relaciones diplomáticas entre Colombia y el Reino Unido, al destacar los esfuerzos conjuntos en la cooperación bilateral y el entendimiento mutuo entre ambas naciones.

A través de un mensaje en su cuenta de X, Murillo reveló que este compromiso fue ratificado durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, tras haberse acordado previamente con el secretario de Relaciones Exteriores británico, David Lammy.

“Continuamos estrechando lazos de cooperación bilateral y entendimiento mutuo con el Reino Unido, este es un esfuerzo que acordamos con el Secretario de Relaciones Exteriores @DavidLammy y que ratificamos en la Asamblea General de Naciones Unidas”, afirmó el canciller colombiano.

Uno de los principales aspectos que destacó Murillo en sus declaraciones es la importancia de este esfuerzo bilateral en la creación de un marco sólido para abordar desafíos globales comunes. En particular, el Reino Unido es un aliado clave en la promoción de políticas climáticas, un área en la que Colombia buscó establecerse como un referente regional.