Familia se fue a bañar en el Embalse Topocoro en Santander, se descuidaron y el carro resultó flotando con ellos

De acuerdo con Yesid Patiño, Gestor Turístico de Topocoro, las personas pensaron que era fácil parquearse en ese espacio, confiados que iban a ver el carro mientras realizaban sus actividades - crédito @DC_Bucaramanga/X

El 21 de septiembre de 2024, en Puerto La Cruz se llevó a cabo una situación crítica cuando un grupo de personas fueron a disfrutar de un paseo en el Embalse Topocoro, pero su vehículo terminó sumergido en el agua. Este es un lugar muy concurrido por turistas en esta época del año.

Para poder sacar el carro del embalse, tuvieron que recurrir a la ayuda de una grúa, pues el vehículo había quedado flotando en el agua. Cabe aclarar que no hubo personas lesionadas tras la situación presentada.

Según RCN Noticias, los testigos mencionan que las personas ingresaron la camioneta hasta el sitio, pero mientras se tomaban un baño no se percataron que el carro se deslizaba hasta que llegó a flotar en el agua.

De acuerdo con el medio mencionado, Yesid Patiño, Gestor Turístico de Topocoro señaló “un grupo de turistas ingresó al sector de Puerto La Cruz, el cual es un balneario popular en el embalse, donde vienen muchas personas a bañarse y a hacer turismo, las personas pensaron que era fácil parquearse en este sector, confiados que iban a ver el carro mientras realizaban sus actividades, pero justo lo dejaron parqueado donde hay mucha tierra que sumado con el agua se pudo deslizar, y sin percatarse que con el sonido de la música, el peso y la gravedad el carro se fue deslizando hasta llegar dentro del embalse”.

El carro se deslizaba por la gravedad porque no tenía nada de fricción - crédito @DC_Bucaramanga / X

Además, Patiño agregó: “cuando intentaron sacarlo o encenderlo ya no se pudo hacer nada porque a medida que iba haciendo fuerza el carro se deslizaba por la gravedad porque no tenía nada de fricción, teniendo en cuenta que hay mucho barro en esta parte, luego de muchos intentos y al ver que no se pudo sacar el carro, se decidió llamar una grúa, y se pudo hacer la extracción del vehículo sin ningún inconveniente, solo las pérdidas materiales que se pudieron ocasionar”.

Ante estos hechos es relevante resaltar que las personas que visiten este tipo de lugares que contienen una amplia gama de composición natural a su alrededor, deberán respetar y acatar las normas, para que hechos como no se presenten, los cuales ponen en peligro la vida de las personas.

Construirán centro turístico en el embalse Topocoro

Por otra parte, en agosto de 2024 fue aprobado el proyecto de ordenanza 018 de 2024, que compromete vigencias futuras por 51.368 millones de pesos, para construir un centro turístico con deportes acuáticos en el embalse Topocoro.

En pocos meses, “el mar de Santander” contará finalmente con vías de acceso seguras, un muelle flotante y transporte náutico - crédito TripAdvisor

“Agradecemos a la Asamblea por llevar a feliz término el proceso. Este proyecto además de impulsar el turismo en Santander generará empleos y oportunidades para las comunidades locales”, señaló en su momento Diego Fran Ariza, secretario de Hacienda departamental.

La construcción de la infraestructura náutica tiene como objetivo acabar con la ilegalidad turística en la zona. Además, se busca ejercer un mayor control sobre el sector, ya que actualmente no existe inspección fluvial en la represa de Hidrosogamoso.

Beneficiará a varios municipios cercanos al embalse

En pocos meses, “el mar de Santander” contará finalmente con vías de acceso seguras, un muelle flotante y transporte náutico. Además, esto significa que ya se ha dado luz verde para la firma de convenios, el proceso licitatorio y los respectivos contratos.

Este nuevo centro turístico beneficiará el comercio de municipios cercanos al embalse, como Betulia, Zapatoca, Los Santos, Lebrija, San Vicente de Chucurí y Girón, este último perteneciente al área metropolitana de Bucaramanga.

Cabe señalar, que este proyecto fue una propuesta que se presentó en 2023, mientras la administración la encabezaba Mauricio Aguilar Hurtado.