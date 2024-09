Hombre pagará seis meses de prisión por intentar robarse de 11 latas de atún en Bogotá

La Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó la sentencia de seis meses de prisión para un hombre que intentó robar 11 latas de atún en Bogotá - crédito AFP

En un fallo sin precedentes que generó sorpresa en el país, la Corte Suprema de Justicia confirmó una sentencia de seis meses de prisión para un hombre que intentó robar 11 latas de atún en un supermercado de Bogotá. Según se indicó en la sentencia, el valor de los productos sustraídos ascendía a $51.000.

El incidente ocurrió cuando el hombre fue sorprendido tratando de llevarse las latas sin pagar. Tras su detención, fue presentado ante un juez de garantías, donde su abogado defensor solicitó la suspensión del proceso, argumentando que el monto del robo era bajo y que el acusado se encontraba en una situación de vulnerabilidad, aparentemente motivado por la necesidad de alimentar a su familia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá dictó una sentencia de seis meses de prisión, basada en el artículo 240 del Código Penal colombiano, que establece que cualquier tentativa de hurto debe ser sancionada, independientemente del valor de lo sustraído. La defensa apeló el fallo, buscando una reducción de la pena o la absolución, argumentando que el robo de alimentos para subsistir no debería castigarse de la misma manera que otros delitos contra el patrimonio.

La Corte Suprema de Justicia rechazó estos argumentos y ratificó la sentencia del Tribunal Superior. En su fallo, la Corte enfatizó que el hurto es un delito que atenta contra el patrimonio, sin importar la naturaleza o el valor del objeto sustraído. “Cualquier tentativa de hurto, por pequeña que sea, debe ser sancionada”, señaló la Corte.

El Tribunal Superior de Bogotá dictó una sentencia de seis meses de prisión, basándose en el artículo 240 del Código Penal colombiano - crédito Rodrigo Sura/EFE

El artículo 27 del Código Penal colombiano define la tentativa como una situación en la que una persona comienza a cometer un delito, pero no consigue finalizarlo por factores fuera de su control. Según este artículo, “el que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada”.

El caso puso en el centro del debate la rigurosidad con la que el sistema judicial colombiano trata ciertos delitos, especialmente cuando se trata del hurto de bienes de primera necesidad, como los alimentos. La Corte Suprema argumentó que de permitir que los bienes de primera necesidad fueran robados sin consecuencias legales abriría la puerta a la impunidad en delitos menores.

La Corte Suprema de Justicia rechazó los argumentos de la defensa y ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá - crédito Gustavo Torrijos

Saúl León, abogado penalista, comentó a Noticias RCN que “por sorprendente que parezca, que a un ciudadano se le condene por tomar 11 latas de atún que no superan los 53 mil pesos, pues básicamente es porque así está consagrado en el código penal”. Por su parte, Francisco Bernate, también experto en derecho penal, señaló que “las personas deben tomar conciencia de la necesidad de llevar a la justicia solo lo necesario”, dijo para el mismo medio de comunicación.

El caso ha generado diversas reacciones en la opinión pública, con algunos defendiendo la necesidad de aplicar la ley de manera uniforme y otros cuestionando la proporcionalidad de la pena impuesta en relación con la naturaleza del delito y las circunstancias personales del acusado.

Imagen de referencia. La defensa argumentó que el robo de alimentos para subsistir no debería castigarse de la misma manera que otros delitos - crédito Europa Press

De acuerdo con un informe de la consultora We Team realizó el Censo Nacional de Mermas junto con Sensormatic en el que se indicó que robar latas de atún es uno de los delitos que más pérdidas deja a los supermercados del país, con cerca de $135.000 millones, lo que significa que es un 17,94% de su operación.

El presidente de Fenalco Jaime Alberto Cabal fue enfático al asegurar que “estas bandas revenden los productos a poblaciones que tienen demanda de productos de primera necesidad”, dijo al diario Portafolio.

Para el presidente de esta agremiación al año se registran cerca de 42.000 casos de robos de diferentes productos de primera necesidad en los supermercados, lo que pone en alerta no solo al comercio en general sino a las autoridades para que aumenten la seguridad en los lugares donde se da más esta problemática.