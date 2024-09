El presidente Petro interviene en agarrón entre Vicky Dávila y Luis Fernando Velasco por salida del Ministerio del Interior

El presidente Petro defendió a Velasco y criticó a Vicky Dávila por su acusación sobre salida del Ministerio del Interior - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/@VickyDavilaH/X

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro y la periodista Vicky Dávila protagonizaron un fuerte intercambio de palabras en redes sociales, a raíz de la salida de Luis Fernando Velasco del Ministerio del Interior.

La controversia se desató cuando Dávila acusó a Velasco de replicar una noticia falsa sobre la muerte de la humorista y actriz la Gorda Fabiola, lo que llevó a un intercambio de respuestas entre ambos.

Todo comenzó cuando Dávila, directora de la revista Semana, le pidió a Velasco que no difundiera información falsa sobre la muerte de “la Gorda Fabiola”, una noticia que resultó ser infundada. En su cuenta de X, la periodista expresó: “Ud sabe que es mentira. No replique eso… No usen la muerte de una mujer tan querida en Colombia de esta manera infame. Este es mi trino real”.

Velasco, por su parte, respondió en la misma red social, indicando que respetaría la solicitud de Dávila y eliminaría el trino falso. “Respetando la solicitud de la dueña de la cuenta sobre la cual se hizo un trino fake no tengo inconveniente en borrarlo”, escribió el exministro. Además, hizo un llamado a no repetir mentiras ya reconocer los errores para mejorar el debate democrático.

Velasco logró eliminar el trino falso en respuesta a la solicitud de Dávila - crédito @velascoluisf/X

Sin embargo, la discusión no terminó ahí. Dávila volvió a responder con un tono más agresivo, diciendo: “Usted si es mucho...”.

El exministro Velasco, en su réplica, pidió respeto hacia él y hacia las personas que siguen a la periodista. “Señora periodista y candidata, lo mínimo que de usted esperaría es algo de respeto, no lo haga por mí, hágalo por la gente que la admira y la sigue. No responderé de la misma forma, no es así mi formación”, indicó.

La discusión en redes entre Dávila y Velasco incluyó acusaciones sobre la Ungrd y congresistas - crédito @VickyDavilaH/X

La periodista insistió en que Velasco debía mostrar respeto hacia los colombianos y explicar las razones de su salida del gobierno de Petro. “Respeto merecen los colombianos. Cuénteles bien porque tuvo que irse del Gobierno Petro. Explíqueles por qué su nombre es mencionado por Olmedo López y Sneyder Pinilla en el escándalo del robo de la Ungrd y la compra de congresistas para aprobar las reformas, según ellos. Usted tiene pendientes muchas explicaciones”, afirmó Vicky Dávila.

Pero las cosas no terminarían así ya que el último en pronunciarse, en defensa del exministro Luis Fernando Velasco fue el presidente Gustavo Petro quien aprovechó para criticar a Vicky Dávila.

El presidente Petro defendió a Velasco y criticó a Vicky Dávila por su acusación en redes - crédito @petrogustavo/X

Petro aseguró que las acusaciones contra el exministro eran infundadas y que su salida del Ministerio del Interior se debió a otras causas. “Luis Fernando Velasco no se fue del gobierno por Olmedo. Estoy seguro que nada tuvo que ver con esa delincuencia. Hizo lo que tu no hiciste al frente de la revista”, replicó el mandatario en su cuenta de X.

Por el momento, ni el exministro del Interior, ni Vicky Dávila han respondido a lo dicho por el presidente Gustavo Petro, pero se espera que haya réplicas en este debate que sigue dejando en esta discusión la salida de Velasco de la cartera.

Esta no es la primera vez que el presidente Petro y Vicky Dávila tienen un debate a través de las redes sociales. En esa ocasión la discusión se dio por los topes en la campaña presidencial de 2022.

En ese entonces el mandatario respondió a las acusaciones de irregularidades en la financiación de su campaña presidencial, utilizando sus redes sociales para defenderse. A través de una publicación en su cuenta de X, Petro dirigió un mensaje a Dávila, que había revelado un documento que supuestamente evidenciaba la violación de topes y ocultamientos de gastos de campaña.

Esta fue la respuesta del Presidente a la periodista, quien publicó un documento que involcura al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa - crédito @petrogustavo/X

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia inició una investigación sobre estas posibles irregularidades. Según la publicación de Dávila, el documento detallaba pagos no reportados el día del triunfo de Petro en el Movistar Arena. En su mensaje, el presidente Petro cuestionó la imparcialidad de la periodista y explicó que, según la ley, la campaña termina oficialmente el día antes de las elecciones, y cualquier celebración posterior no debería considerarse un gasto de campaña.

Petro argumentó que cualquier festejo por el triunfo, ya sea en calles, pueblos o en el lugar de su discurso como presidente electo, ocurre después del escrutinio y, por lo tanto, no debería contabilizarse como gasto de campaña. Además, afirmó que los ponentes del documento incluyeron gastos fuera del período de campaña con el objetivo de demostrar que se habían sobrepasado los topes, buscando así aplicar el artículo 109 y promover un juicio por indignidad al gobierno, lo que podría anular el voto popular de 2022.

El presidente Petro concluyó su mensaje asegurando que Dávila, “sin quererlo, descubre el infundio”, sugiriendo que las acusaciones carecen de fundamento y son parte de un intento por deslegitimar su gobierno.